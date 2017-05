Jasna Góra: dziś główne uroczystości odpustowe NMP Królowej Polski

Na Jasnej Górze dziś główne uroczystości odpustowe. Dzień Królowej Polski to jedno z najważniejszych maryjnych świąt, a w tym roku także okazja do kolejnego dziękczynienia za koronację częstochowskiego Obrazu sprzed 300 lat. Hasłem uroczystości są słowa: „Korona modlitwy dla Królowej Polski”.

Bp Artur Miziński, sekretarz Episkopatu Polski podkreśla, że uroczystość to sposobność, by oddać hołd ukoronowanej Matce. – Dziękujemy Bogu za tamten czas i za to, że Ona, Królowa ukoronowana, może z tego jasnego wzgórza nam przyświecać, przewodniczyć nam w wierze, prowadzić nas do swego Syna i chronić nasz naród – powiedział bp Miziński. Dodał, że jest to także czas, by „Maryja mogła odbierać od nas cześć i miłość i obdarowywać nas swoją miłością”.

Sumę odpustową o godz. 11.00 celebrować będzie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. On też wygłosi homilię. Mszę św. poprzedzi o godz. 9.30 różaniec dla Królowej Polski w intencjach Ojczyzny prowadzony przez Jana Budziaszka ze świadectwami o. Melchiora Królika i Zespołu „Guadalupe”.

Tegoroczne święto Królowej Polski jest wielkim wołaniem w intencjach naszej Ojczyzny, a w roku jubileuszowym koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej także przypomnieniem o roli Maryi w naszych dziejach.

O. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry podkreśla, że Jasnogórska Pani wciąż jest wielką Orędowniczką polskiego narodu. – Trwamy w oddaniu się Tej, która prowadzi nasz naród. Patrząc na historię Polski mamy świadomość tego, że Maryja jak dziecko prowadzi nas za rękę i przeprowadza często przez burzliwe dzieje – powiedział jasnogórski przeor. Zauważył, że „tak jest i w naszych czasach, kiedy przeżywamy różne zmagania również w wymiarze społeczno-politycznym”. – Obecność Maryi, Jej zatroskane spojrzenie jest wielką pomocą dla nas, kiedy jako ludzie czujemy się niepewni w bytowaniu na ziemi – podkreślił paulin.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Jako datę zaproponowano 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część ślubowań króla Jana Kazimierza. W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję – Królowę Polski główną patronką i niebieską opiekunką naszego narodu. Od 1992 r. (tak, jak w okresie międzywojennym) dzień ten jest świętem narodowym Polski – dla upamiętnienia zarówno uchwalenia Konstytucji w r. 1791, jak i święta Królowej Polski.

Na program uroczystości odpustowych na Jasnej Górze, obok różańca za Ojczyznę i sumy, złożą się dziś jeszcze o godz. 14.00 droga krzyżowa po Wałach poprowadzona przez animatorów Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i o 19.00 Msza św. celebrowana pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Dziś na swym pierwszym posiedzeniu zbierze się także niedawno reaktywowana Komisja Maryjna KEP, której przewodniczącym jest abp Depo.