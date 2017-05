Jasna Góra: finaliści konkursu biblijnego modlą się w intencji pielgrzymki Franciszka do Fatimy

Przez ostatnie tygodnie – zgodnie z zachętą papieża – z Pisma Świętego korzystają równie często jak z telefonu komórkowego. Mowa o finalistach XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Na Jasnej Górze w 10. Spotkaniu Młodych z Biblią uczestniczą zwycięzcy etapów diecezjalnych – w sumie ponad 130 osób. Młodzi modlą się za Franciszka, który jutro uda się z pielgrzymką do Fatimy.

Spotkanie Młodych z Biblią zawsze odbywa się w okolicach 13 maja, gdy przypada kolejna rocznica zamachu na Jana Pawła II. Jest to okazja do przypomnienia, że właśnie na Jasnej Górze papież pozostawił najcenniejszą relikwię – przestrzelony pas swojej sutanny i szansa, by młodzi poznali cząstkę najnowszej historii Polski i świata. Druga taka relikwia – kula z zamachu – znajduje się w koronie Matki Bożej w Fatimie. Z tego też względu – jak zauważył Lucjan Feber, katecheta z diecezji bielsko-żywieckiej – jasnogórskie spotkanie jest niezwykłe. Uczestnicy konkursu biblijnego modlą się także w intencji Ojca Świętego, który 12 maja uda się do Fatimy z okazji stulecia objawień Matki Bożej.

Spotkanie Młodych z Biblią ma charakter formacyjno-organizacyjny i dwa podstawowe wymiary. Pierwszy to zwrócenie uwagi, że udział w biblijnym konkursie jest czymś wyjątkowym, bo dotyczy Słowa Bożego, drugi to przypomnienie o roli Jasnej Góry w życiu narodu polskiego. Obecny Zjazd odbywa się po raz dziesiąty.

Młodzi podkreślają, że jest to czas budowania radosnej wspólnoty wokół Słowa Bożego. Katecheci zauważają także, że nawiązane relacje trwają niekiedy długo, a nawet w ciągu lat wśród uczestników konkursów zawarto kilka małżeństw.

Zdaniem Izabeli Siejko, finalistki z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, konkurs wiedzy biblijnej jest dobrą formą zachęty dla młodzieży, by korzystała równie często z Pisma Świętego, jak z telefonu komórkowego, „żeby być blisko nich”. Licealistka przyznała, że często otwiera Biblię, by w niej szukać odpowiedzi na nurtujące ją pytania, czy „pociechy w chwilach utrapienia albo jak mam jakąś sprawę do Pana Boga”. Z archidiecezji warszawskiej przyjechały siostry bliźniaczki Dominika i Weronika Smierzyńskie, które swoją przygodę z Biblią rozpoczęły właśnie od konkursów biblijnych, a teraz obie dotarły do finału.

Zapytane o metodę tak dobrego przygotowania, przyznały, że czytają Pismo Święte wspólnie: „jedna czyta, druga słucha, niektóre fragmenty sobie wyjaśniamy”. Bliźniaczki zauważyły też, że warto czytać Słowo Boże „pozakonkursowo”, bo zawsze można w Nim znaleźć odpowiedź na życiowe pytania i za każdym razem nawet w raz przeczytanych wersetach odkryć nową prawdę dla siebie.

„Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa!” – to wezwanie z 2. Listu do Tymoteusza to z kolei jeden z wielu biblijnych drogowskazów, którymi na co dzień stara się kierować Martyna Kozakiewicz z diec. elbląskiej.

„Ten konkurs jest dla mnie priorytetem w pracy katechetycznej” – zaznaczyła s. Natanaela, loretanka opiekująca się Jakubem Tarczyńskim, finalistą z diecezji warszawsko-praskiej.

Młodzi m.in. zwiedzali nowo powstałą jasnogórską wystawę o historii ukoronowania papieskimi diademami Obrazu w 1717 r., „Regalia Matki Bożej Królowej Polski”, a także ekspozycje w Bastionie św. Rocha „Bogurodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów” oraz „Narodowy zryw ‘Solidarności’ w wotach pielgrzymów jasnogórskich”. Uczestnicy spotkania wysłuchali także konferencji związanych z trwającym obecnie Jubileuszem 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej; o inicjatywie duszpasterskiej paulinów „Żywa Korona Maryi”, a także „O bezpiecznych dłoniach Maryi, czyli o Królowej, która czuwa, bo wróg nie śpi”.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał także specjalną jubileuszową modlitwę w formie dyplomu z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej i małą ikonę Maryi. Młodzi mogli też zrobić „Selfie dla Maryi”, czyli zdjęcie, które z zapisanym na nim duchowym darem znajdzie się na wielkim „selfie mozaice”. Mozaika ta zostanie zaprezentowana w mediach elektronicznych, a także umieszczona w formie baneru na Jasnej Górze przygotowywanego na główne uroczystości jubileuszowe 26 sierpnia.

Istotnym akcentem spotkania jest zawsze Eucharystia sprawowana w Kaplicy Matki Bożej. Po Mszy św. „młodzi bibliści” poprowadzili modlitwę różańcową.

Następnie uczestnicy przejechali do Olsztyna k. Częstochowy, gdzie w Ośrodku Rekolekcyjnym Święta Puszcza odbędzie się dalszy program spotkania, na który złożą się nabożeństwo majowe na szczycie „Jasnogórskiego Giewontu” oraz wieczorne spotkanie integracyjne przy ognisku.

Jutro młodzież czekają warsztaty biblijne związane z tegorocznym zakresem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, na który składają się Księga Daniela i Apokalipsa św. Jana.

10. Spotkaniu Młodych z Biblią towarzyszy hasło: „Biblia jest jak ogień”.

Od 21 lat jednym z najważniejszych działań podejmowanych przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Co roku uczestniczy w nim prawie 30 tys. uczniów z 1,5 tys. placówek ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Jedną z form nagród dla trzech najlepszych uczniów z każdej diecezji jest możliwość bezpłatnego udziału, wraz ze swymi katechetami, w dwudniowym Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych z Biblią na Jasnej Górze.