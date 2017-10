Jasna Góra: Jan Budziaszek poprowadzi rekolekcje o różańcu i z różańcem (zapowiedź)

Znany świecki ewangelizator Jan Budziaszek, perkusista „Skaldów” poprowadzi na Jasnej Górze rekolekcje. Ich organizatorem jest wspólnota „Z Maryją ratuj człowieka”, której głównym celem jest modlitwa wstawiennicza w intencji osób zagubionych w grzechu śmiertelnym, daleko od Boga. Rekolekcje rozpoczną się już jutro, 20 października i potrwają do niedzieli. Spotkanie ma charakter otwarty i jest zaproszeniem do pogłębienia relacji z Jezusem i Maryją, głównie poprzez modlitwę różańcową.

Na program rekolekcji złożą się przede wszystkim konferencje, które głosić będzie Jan Budziaszek wraz z ojcami paulinami. – W tym świętym czasie skupienia, w blasku Jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wnikać będziemy w znaczenie tajemnic różańcowych – podkreśla o. Tomasz Tlałka, odpowiedzialny za Centrum Modlitwy Zawierzenia.

O. Tlałka przekonuje, że rekolekcje będą okazją do ożywienia w każdym ducha ewangelizacji. – Nie można zamknąć Ewangelii w murach, w skrzyni ponieważ świat cierpi. Ludzie są pogrążeni w beznadziei, są zagubieni, grzech prowadzi do rozbicia rodzin, cierpią dzieci. Nie możemy zostawić Ewangelii dla siebie, bo ona jest jedynym lekarstwem na ten zepsuty świat – podkreśla paulin. Przypomina, że „jesteśmy odpowiedzialni jeden za drugiego nie tylko w przestrzeni i sprawach tego świata, ale przede wszystkim na wieczność”.

Jan Budziaszek, ewangelizator, perkusista „Skaldów” w przeszłości nie stronił od używek. Pędził bimber, w ogródku hodował konopie, grał z reguły „po przepałce”. Nieoczekiwanie dla siebie ponad 30 lat temu przeżył nawrócenie. Dziś chodzi na pielgrzymki, jeździ z rekolekcjami po całej Polsce i po świecie. Powtarza, że każdy człowiek jest w kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym w oczach Boga.

Wspólnota „Z Maryją ratuj człowieka” powstała w 2004 r. na Jasnej Górze. Należy do niej ok. 3 tys. osób. Jej członkowie podejmują codzienną modlitwę w intencji tych, o których Bóg wie, że ich zbawienie jest zagrożone. Jest to odpowiedź na nasze zobowiązanie złożone 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze w Jasnogórskich Ślubach Narodu. Każdy z członków dzieła, codziennie wstawia się do Boga w intencji jednej, znanej tylko Bogu, osoby, której zbawienie jest zagrożone.

Rekolekcje wspólnoty „Z Maryją ratuj człowieka” rozpoczną się jutro, 20 października o godz. 15.00 w kaplicy św. Józefa na Halach. Potrwają do najbliższej niedzieli. W programie, obok konferencji, zaplanowano codzienną Mszę św. i adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową.