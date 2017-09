Jasna Góra: jutro 35. pielgrzymka Ludzi Pracy

Pod hasłem: „Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia” na Jasnej Górze w sobotę i niedzielę (16-17.09) odbędzie się 35. Pielgrzymka Ludzi Pracy. Po raz pierwszy zorganizowana została w 1983 r. przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, kapelana i obecnie patrona NSZZ Solidarność dla robotników Huty „Warszawa”.

Rok później, uczestnicy pielgrzymki przybyli z wielu rejonów Polski i modlili się podczas uroczystej Mszy. św. o dobrą i godną pracę oraz o właściwe traktowanie pracowników.

Najważniejszym punktem będzie niedzielna Msza św. celebrowana pod przewodnictwem abp. Józefa Kupnego, krajowego duszpasterza Ludzi Pracy z homilią bp. Romana Pindla z diec. bielsko-żywieckiej.

W tym roku organizatorami pielgrzymki jest „Solidarność” Podbeskidzie. Jak zaznacza Marek Bogusz, przewodniczący podbeskidzkiej Solidarności związkowcy są organizatorami, ale do udziału zaproszeni są wszyscy ludzie pracy: pracownicy oraz pracodawcy.

Spotkanie na Jasnej Górze rozpocznie się w sobotę 16 września o 17.00 od złożenia kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego. O 19.00 Mszy św. dla pielgrzymów na szczycie przewodniczyć będzie bp Roman Pindel, który także poprowadzi o 21.00 Apel Jasnogórski w kaplicy cudownego obrazu.

O 21.45 Drogę Krzyżową na wałach poprowadzą przedstawiciele „S” Podbeskidzia. O północy Mszy św. koncelebrowanej w bazylice przez duszpasterzy ludzi pracy przewodniczyć będzie ks. prał. Józef Oleszko, który wygłosi też homilię. Po Mszy św. rozpocznie się czuwanie modlitewne przygotowane przez „S” Podbeskidzie.

W niedzielę o godz. 7.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa na wałach, a o 9.15 Różaniec ze szczytu poprowadzi ks. prał. Oleszko. O 10.00 pieśni maryjne zaśpiewają „Grojcowianie”. O 10.40 głos zabierze Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”, a o 11.00 rozpocznie się na szczycie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Józefa Kupnego, z homilią bp. Romana Pindla.

Duchowym przygotowaniem do pielgrzymki była peregrynacja obrazu Matki Bożej Solidarności, który nawiedził niektóre parafie w diecezji bielsko-żywieckiej oraz w Beskidach. Wizerunkowi Matki Bożej Częstochowskiej Robotników towarzyszyły relikwie bł. Jerzego Popiełuszki.

W 1984 r. artysta z Podlasia, malarz Artur Chaciej wykonał obraz nazwany „Matką Boską Robotników Solidarności”. Obraz ten ma niezwykłą historię. Powstał z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego podziemnego Zarządu Regionu w Białymstoku, Stanisława Marczuka. Obraz wykonano w trzech kopiach różnej wielkości. Najmniejszy z nich otrzymał na własność bł. ks. Jerzy Popiełuszko i w prywatnej rozmowie stwierdził, że dla niego jest to Matka Boska Solidarności.

Związkowcy z podlaskiej „Solidarności” największy z obrazów przekazali podczas II Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w 1984 r. jako symbol spotkań u stóp Czarnej Madonny. W obawie przed represjami ze strony SB, przewieziono go pod osłoną innego obrazu z wizerunkiem świętego. Robotnicy chcieli, by umieszczona na tle biało-czerwonej flagi Matka Boska Częstochowska nosiła nazwę „Solidarności”. Obraz przez kilka lat był przechowywany na Jasnej Górze, by potem towarzyszyć kolejnym regionom w Pielgrzymkach Ludzi Pracy.

Tegoroczna pielgrzymka będzie wyjątkowa także ze względu na 70. rocznicę urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Kapelan Solidarności widząc w Maryi najlepszą Orędowniczkę w maju 1982 roku, poprowadził na Jasnej Górze Drogę Krzyżową dla robotników Huty Warszawa. W roku następnym na pielgrzymce świata pracy było już 4 tys. robotników. Idea ks. Jerzego przerodziła się w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Gdy padł zamęczony przez oprawców komunistycznych ruch pielgrzymkowy jeszcze bardziej się spotęgował.

Pielgrzymki wrześniowe stawały się głównym wydarzeniem, podczas którego ludzie pracy, zwłaszcza skupieni pod sztandarami „Solidarności” mieli jedyną okazję by zamanifestować swą jedność i determinację w walce o wolność Ojczyzny, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Widzieli to ówcześni przywódcy i protestowali przeciw tym pielgrzymkom, ale ich uczestników to jeszcze bardziej mobilizowało do większej stanowczości. Nigdy jednak pielgrzymki Ludzi Pracy nie traciły charakteru religijnego. Były bezkrwawą walką o prawa człowieka, walką poprzez modlitwę za wstawiennictwem Królowej Polski.

Konferencja Episkopatu Polski, ze względu na trudną sytuację robotników, powołała 7 maja 1980 roku Komisję ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Jej przewodniczącym został bp Herbert Bednorz z Katowic.

Wydarzenia związane z powstaniem NSZZ „Solidarność” oraz wprowadzeniem stanu wojennego, zdynamizowały duszpasterstwo w poszczególnych diecezjach. Prace komisji koordynował później kard. Henryk Gulbinowicz, a od 1992 roku abp Tadeusz Gocłowski, następnie delegatem Episkopatu ds. Ludzi Pracy był zmarły kilka dni temu bp Kazimierz Ryczan. Obecnie funkcję tę pełni abp Józef Kupny z Wrocławia.