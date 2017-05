Jasna Góra: krwiodawcy-pielgrzymi oddali ponad 14 litrów krwi

Na Jasnej Górze pod hasłem „Dar krwi darem życia w imię Boże” odbyła się 20. Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi. Jak co roku darem pielgrzymów była krew, którą pobierano w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. Pielgrzymi ofiarowali ponad 14 litrów krwi.

– Oddając krew, staję się narzędziem Bożego Miłosierdzia, bo przecież Bóg przychodząc z pomocą, posługuje się drugim człowiekiem – przekonywał ks. płk. Zenon Surma, Krajowy Duszpasterz Honorowych dawców Krwi.

Duchowny zaapelował do krwiodawców, by w dalszym ciągu byli świadkami miłości. Zachęcił także, by miłość prowadziła ich do największej miłości – oddawania życia za przyjaciół swoich poprzez dar krwi.

Medalem 20-lecia Krajowego Duszpasterstwa Honorowych Dawców Krwi uhonorowani zostali paulini: o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry i o. mjr. Kamil Szustak, kapelan wojskowy.

Pielgrzymi – krwiodawcy złożyli także wotum z okazji Jubileuszu 300. Koronacji Cudownego Obrazu – tablicę przedstawiającą Matkę Bożą Częstochowską, św. Jana Pawła II i św. Maksymiliana Marię Kolbego – Patrona Honorowych Dawców Krwi.

W pielgrzymce uczestniczyli członkowie Klubów Honorowych Dawców Krwi z całej Polski z rodzinami, przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, przybyły także osoby, które dzięki otrzymanej krwi dziś cieszą się życiem i zdrowiem, a także pracownicy centrów krwiodawstwa. Obecni byli także żołnierze Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki z Zegrza, również honorowi krwiodawcy.

Organizatorami XX Pielgrzymki Honorowych Dawców Krwi byli: Ordynariat Polowy Wojska Polskiego i Krajowe Duszpasterstwo Honorowych Dawców Krwi.

Szacuje się, że w Polsce jest około pół miliona czynnych krwiodawców.

Honorowym krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18. do 65. roku życia. Krew można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet.

Honorowy dawca krwi ma prawo m.in. do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych w aptekach.