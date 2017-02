Jasna Góra: modlitwa delegacji komitetu organizacyjnego ŚDM z Panamy

Z modlitwą zawierzenia na Jasną Górę przybyła goszcząca w Polsce delegacja Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży z Panamy. Na jej czele stoi abp Jose Domingo Ulloa Mendieta.

– Przybywamy tutaj do Matki Bożej po to, żeby oddać w Jej ręce przygotowanie do zbliżających się w naszym kraju, w Panamie, Światowych Dni Młodzieży – powiedział abp Mendieta. Przypomniał, że Maryja jest Matką, która niesie wszystkie sprawy Kościoła, więc Jej zawierza to przygotowanie i spotkanie młodych.

Abp José Domingo Ulloa Mendieta podkreślił, że spotkanie młodzieży w Panamie w 2019 r. będzie „w całości maryjne”. – Wielki prezent zrobił papież Franciszek pozwalając na to spotkanie młodzieży w Panamie, gdzie razem z Maryją będziemy przeżywać spotkanie z Chrystusem– zaznaczył arcybiskup.

Gość z Panamy podkreślił, że Dni Młodzieży będą niejako kontynuacją spotkania młodych na Jasnej Górze, które odbyło się tu w 1991 r. – Będzie to jakby ożywienie, na nowo pokazanie oblicza Maryi, która wiedzie nas do Jezusa Chrystusa, Maryi, która uczy nas bycia ciągle aktywnym, uważnym i ciągle czuwającym i szukającym Chrystusa – powiedział.

To pierwsza wizyta abp. Mendiety na Jasnej Górze, czym, jak podkreśla, realizuje swoje wielkie marzenie, zachęcony przez św. Jana Pawła II.

Arcybiskup Panamy wraz z najbliższymi współpracownikami gości w Polsce od 6 lutego. Celem tej wizyty jest zapoznanie się z najważniejszymi aspektami przygotowań do święta młodych i skorzystanie z doświadczeń polskich organizatorów ubiegłorocznych ŚDM. – Chcemy brać z Polaków przykład, dowiedzieć się o szczegółowych rzeczach, które będą nam przydatne podczas naszych przygotowań – wyznał arcybiskup.

Światowe Dni Młodzieży w Panamie odbędą się od 22 do 27 stycznia 2019 r. Przesunięcie daty ŚDM z miesięcy letnich na styczeń jest podyktowane warunkami klimatycznymi, a konkretnie porą deszczową, która przypada tam właśnie latem.

Dodał, że organizatorzy spodziewają się w Panamie wielu Polaków. – Już po samym ogłoszeniu tego, że te Światowe Dni Młodzieży odbędą w naszym kraju, mieliśmy pierwszą wizytę delegacji polskiej, więc oczywiście zapraszamy i chcemy jak najlepiej przyjąć Polaków. Mam nadzieję, że wy, którzy jesteście już doświadczeni takim spotkaniem, przybędziecie do nas i będziecie się nim dzielić. Zapraszamy do Panamy – powiedział abp Mendieta.

Panama będzie gospodarzem Światowych Dni Młodzieży po raz pierwszy.