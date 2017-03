Jasna Góra: modlitwa o powrót Europy do chrześcijańskich korzeni

Trwa Ogólnopolska Pielgrzymka w intencji powrotu do korzeni chrześcijańskich Europy oraz rychłej beatyfikacji ojców zjednoczenia Europy na fundamentach chrześcijańskich, Sług Bożych Alcide De Gasperiego i Roberta Schumana. Pielgrzymka połączona jest z I Europejskim Kongresem, który stanowi forum wymiany myśli na temat przyszłości Europy budowanej na chrześcijańskich wartościach.

Spotkanie odbywa się z inspiracji Ruchu „Europa Christi”, którego celem jest stwarzanie różnorakich płaszczyzn umożliwiających odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie. Pomysłodawcą inicjatywy jest ks. infułat Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny Tygodnika „Niedziela”.

– Ruch powstał w zeszłym roku w redakcji „Niedzieli”. To było po Brexicie. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zaczęto mówić o reformie, ale nic się nie mówi o tej reformie podstawowej, czyli reformie idei. Te idee zostały jakby rozdeptane, jeśli chodzi o idee chrześcijańskie. Ruch „Europa Christi” ma za cel pokazać światu, pokazać narodom Europy, że właśnie drugim imieniem Europy jest Europa Christi – wyjaśnia ks. Skubiś.

W rozmowie z KAI bp Artur Miziński, sekretarz KEP zaznaczył, ze jeżeli będziemy w sposób uczciwy odwoływać się do wartości, które wynikają z Ewangelii, która jest Ewangelią miłości, to „nie zabraknie miejsca dla tego, który nie wierzy w Boga chrześcijan, nie zabraknie miejsca i tej miłości, dla tych, którzy deklarują się jako niewierzący”. Sekretarz KEP zaznaczył także, że ten określony jednoznacznie system wartości, jest to system wartości nie tylko chrześcijańskich, ale ogólnoludzkich i nie tylko chrześcijanom zależy, by na tych było oparte życie społeczności, społeczeństw, wspólnot. „Wierzę, że taka jedność Europy w różnorodności jest możliwa do zbudowania dzisiaj i w przyszłości” – podkreślił biskup.

Bp Miziński przewodniczył w Kaplicy Matki Bożej Mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji patronów i współzałożycieli zjednoczonej Europy, Alcide de Gasperiego (1881-1954) i Roberta Schumana (1886-1963). Pierwszy był m.in. premierem i ministrem spraw zagranicznych Republiki Włoskiej, przez całe życie głęboko wierzącym chrześcijaninem. Drugi – zwany Ojcem Europy i „świętym w garniturze” – był ministrem spraw zagranicznych Francji, autorem tzw. planu Schumana, którego owocem stało się podpisanie w 1950 r. traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, poprzedniczkę Unii Europejskiej.

Od godz. 11.00 w Auli Kordeckiego rozpoczęła się konferencja, w trakcie której o Robercie Schumanie – „uczniu Chrystusa w polityce” i „chrześcijaninie w służbie wspólnego dobra” – opowie o. prof. Bernardo Ardura, norbertanin, postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana.

Uczestnicy konferencji podejmą także próbę odpowiedzi na pytanie, na czym może polegać przemiana Europy w powrocie do chrześcijańskich korzeni przez naśladowanie Roberta Schumana, czy refleksję na temat wolności człowieka a wolności narodów.

W pielgrzymce uczestniczą także grupy pielgrzymów zorganizowanych przez Instytut Myśli Schumana oraz zwolennicy powrotu do chrześcijańskich korzeni Europy.