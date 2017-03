Nowa inicjatywa jubileuszowa „Strefa świadectw – dowód chwały”

Opowiedz o tym, co w twoim życiu uczyniła Maryja – „Strefa świadectw – dowód chwały” – to kolejna, nowa inicjatywa ojców paulinów w Jubileuszowym Roku 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Zakonnicy zachęcają, by przesyłać mailem, w plikach audio lub video, refleksje dotyczące naszych „związków” z Matką Bożą Jasnogórską i otrzymanych za Jej wstawiennictwem łask.

Na stronie internetowej koronamaryi.pl widnieje już specjalna zakładka „Strefa świadectw” opatrzona wezwaniem z Ewangelii św. Mateusza: Nie może się ukryć miasto położone na górze (Mt 5,14). Paulini zachęcają, by opowiedzieć o tym, co w naszym życiu uczyniła Częstochowska Maryja.

O. Tomasz Tlałka, odpowiedzialny za inicjatywę „Żywa korona Maryi” podkreśla, że „najlepszym sposobem wychwalania Boga jest rozgłaszanie Jego cudów”. Wyjaśnia, że „Strefa świadectw” ma na celu opowiadanie wielkich dzieł Bożych dokonanych przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej. – W Roku Jubileuszu 300-lecia koronacji Jej Cudownego Wizerunku pragniemy składanymi świadectwami ukazać, że Maryja jest naszą Królową! Jezus kiedyś powiedział: Nie może się ukryć miasto położone na górze, tym miastem jest Jasna Góra – podkreśla o. Tlałka.

Świadectwa należy składać wyłącznie przez stronę internetową www.swiadectwa.koronamaryi.pl. Tam znajduje się specjalny formularz, który koniecznie należy wypełnić. O tym, jakich łask ktoś doznał za przyczyną Matki Bożej z Jasnej Góry można opowiedzieć pisząc, można też nagrać plik audio lub video. Można to uczynić imiennie lub anonimowo.

„Jezus powiedział do człowieka, któremu okazał łaskę: Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą. Uczyń tak i Ty!” – zachęcają ojcowie paulini.

Świadectwa publikowane będą w Internecie, niektóre zostaną umieszczone w specjalnej książce, a dźwięki zaprezentowane w Radiu Jasna Góra.

W Jubileuszowym Roku 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej trwają już inicjatywy: „Żywa Korona Maryi” polegająca na przesyłaniu na Jasną Górę zdjęć z wypisanymi na ich odwrocie duchowymi darami składanymi Matce Bożej, pobrać można specjalną aplikację „Diament z korony”, która ma nas inspirować do nawiązania głębszej relacji z Maryją, podczas Apelu Jasnogórskiego codziennie odmawiana jest Modlitwa Jubileuszowa. Wszystko po to, by koronować Maryję już nie złotymi diademami, ale naszym staraniem o nawrócenie i ewangeliczne życie.

„Chcemy złożyć Maryi nasze duchowe dary. To one najbardziej ukazują, czy Maryja króluje w naszym życiu” – podkreślają paulini.

Patronat nad Jubileuszem oraz akcją Żywa Korona Maryi objęła Konferencja Episkopatu Polski wraz z przewodniczącym abp Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim.

Na Jasnej Górze za przyczyną Matki Bożej ludzie doznają uzdrowień, nawróceń i innych nadzwyczajnych łask. Potwierdzają to wpisy do Jasnogórskiej Księgi Cudów.

Już o pierwszych latach Jasnej Góry pisał Długosz, że „zbiega się tutaj lud boży z powodu zdumiewających cudów”. Podobnie informował papieża Marcina V król Władysław Jagiełło. Z tego też powodu nazwano to miejsce, górę Starej Częstochowy, Jasną Górą, gdzie Matka Boża „jaśnieje cudami”.

Cudowne uzdrowienia w jasnogórskim sanktuarium to fakty potwierdzone licznymi świadectwami. Jak pisze w książce „Cuda i łaski zdziałane za przyczyną Jasnogórskiej Matki Bożej dawniej i dziś” o. Melchior Królik, kustosz Cudownego Obrazu, „za Jej przyczyną bezwładne członki odzyskują siłę, ogarnięci mrokiem odzyskują wzrok, a śmierć z pokorą zwraca swe ofiary”. Niezwykłe zdarzenia wiernie wciąż spisywane są i przechowywane w Archiwum Jasnogórskim, by „podnieść na duchu i ożywić wiarę”.