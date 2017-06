Jasna Góra: Pielgrzymka Ruchu Czystych Serc i czytelników dwumiesięcznika „Miłujcie się”

Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpoczęła się po południu pielgrzymka połączona z nocnym modlitewnym sympatyków i członków Ruchu Czystych Serc oraz redaktorów, kolporterów i czytelników Katolickiego Dwumiesięcznika Ewangelizacyjnego „Miłujcie się”.

– Przyjeżdżamy, by zawierzyć siebie, ruch, czasopismo, a także wszystkie sprawy Kościoła i świata. Tylko dzięki Maryi możemy dobrze służyć Bogu i ludziom – powiedział ks. Mieczysław Piotrowski, moderator krajowy Ruchu Czystych Serc i redaktor naczelny „Miłujcie się”, który pełni tę funkcje już od 25 lat.

„Miłujcie się!” to Katolicki Dwumiesięcznik Ewangelizacyjny, skierowany szczególnie do młodzieży, małżeństw i rodzin, wydawany przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Jest on jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się pism katolickim w Polsce. Czasopismo wydawane jest w 23 językach i dociera do ponad 130 krajów świata. – Np. w Niemczech rozprowadzamy 10 tys. egzemplarzy, bez żadnej reklamy, z oddolnej inicjatywy – mówi ks. Piotrowski. Od 2 lat pismo ukazuje się w języku arabskim, centrum kolportażu znajduje się w Bejrucie. Jak poinformował ks. Piotrowski, istnieje potrzeba dotarcia z pismem do Jordanii i Syrii.

O idei pisma rozpowszechniającego społeczną krucjatę miłości myślał już kard. August Hlond, a podjął ją Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński. „Miłujcie się!” powstało w 1975 r.

Kard. Stefan Wyszyński zachęcał do budowania „cywilizacji miłości” i sformułował 10 przykazań społecznej krucjaty miłości, zamieszczanych do dziś w każdym numerze dwumiesięcznika. Wydawanie pisemka, początkowo przepisywanego na maszynie i rozprowadzanego metodą „podaj dalej” rozpoczął cierpiący na stwardnienie rozsiane ks. Tadeusz Myszczyński, chrystusowiec, proboszcz w Pyrzycach.

Po śmierci ks. Myszczyńskiego, redagowaniem periodyku zajął się inny chrystusowiec, ks. dr Mieczysław Piotrowski, zwany „apostołem poszukujących Boga”. Adresuje on czasopismo do wszystkich ludzi „głodnych prawdy i pragnących umocnienia w wierze w tych trudnych, przełomowych czasach”.

„Miłujcie się” rozchodzi się dzięki świeckim kolporterom i misjonarzom wśród Polaków na całym świecie.

Wśród czytelników dwumiesięcznika „Miłujcie się” zawiązała się wspólnota gromadząca młodych ludzi pragnących zachować czystość przedmałżeńską oraz wolność od nałogów czyli tzw. „Ruch Czystych Serc”, „Ruch Czystych Serc Małżeństw” oraz „Ruch Wiernych Serc” dla małżeństw sakramentalnych przeżywających kryzys.

Ideę RCS-u określają słowa papieża Jana Pawła II „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” oraz ABC Społecznej Krucjaty Miłości kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Każda z osób należących do Ruchu postanawia nie podejmować współżycia seksualnego przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Aby wytrwać w powziętym postanowieniu, stara się codziennie znajdować czas na modlitwę, lekturę Pisma Świętego oraz regularnie korzystać z sakramentu pokuty i pojednania, a także jak najczęściej przyjmować Komunię Świętą i adorować Najświętszy Sakrament.

Oprócz zobowiązań wymienionych w Modlitwie Zawierzenia, młodzi ludzie przez pracę nad swoim charakterem chcą udoskonalać silną wolę, umiejętność kontrolowania emocji oraz popędu seksualnego. Wspólnota RCS pomaga też swym członkom walczyć ze słabościami i uzależnieniami (np. narkotyki, nikotyna, alkohol, pornografia).

Członkowie Ruchu biorą udział w rekolekcjach, adoracjach, modlą się za siebie i także za tych, którzy mają problem z zachowaniem czystości. Spotkania gromadzą młodych, ale także małżeństwa.

Także osoby żyjące w trudnych małżeństwach lub opuszczone przez współmałżonka, a pragnące dochować wierności przysiędze małżeńskiej mogą przystąpić do Ruchu Wiernych Serc.

Patronką młodych ślubujących czystość jest beatyfikowana przez Jana Pawła II Karolina Kózkówna.

Dlaczego warto i jak dbać o czystość? Na to pytanie odpowiada Małgorzata Sołtyk z redakcji „Miłujcie się!”. – Czystość nie polega tylko na wstrzemięźliwości seksualnej, nie współżyciu przed ślubem, ale chodzi o czyste serce, czyli całe życie człowieka, cały człowiek ma być czysty; jego myśli, jego język, jego relacje” – wyjaśnia Sołtyk.

– Najważniejsze, by członkowie Ruchu czystych Serc zafascynowali się miłością Jezusa- podkreślił moderator krajowy.