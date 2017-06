Jasna Góra: pierwsza po święceniach biskupich Msza św. bp. Andrzeja Przybylskiego

Swoją służbę Kościołowi zawierzył Bogu przez Maryję Jasnogórską bp Andrzej Przybylski. Nowy biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej sprawował dziś na Jasnej Górze pierwszą po święceniach biskupich Mszę świętą.

Witając bp. Przybylskiego, przeor o. Marian Waligóra wyraził radość i podziękowanie za skierowanie pierwszych kroków nowo wyświęconego biskupa właśnie na Jasną Górę, by „pod spojrzeniem Najświętszej Dziewicy Maryi Królowej Polski” rozpoczął swoją ważną posługę dla Kościoła.

W homilii bp Przybylski przekonywał, że odwaga to nie jest całkowity brak lęku, ale poprzez wiarę jest napełnianiem się mocą Chrystusa. – Wiara nie jest dla tchórzy, ale odwaga to nie jest całkowity brak lęku. Odwaga to jest takie coś, że czasem się boję, czasem mi się wydaje, ze coś mnie przekracza, ze jest ponad moje zdolności i siły, ale jeśli to jest wola Boża, to Bóg we mnie i przeze mnie da radę, bo On jest tą mocą”.

Nowo wyświęcony biskup podkreślił, że Jasna Góra jest dla niego wyjątkowym miejscem, gdzie zrodziło się nie tylko jego powołanie, ale i nawrócenie. – Maryja nie tylko pozwoliła mi, tu w Częstochowie, odkrywać powołanie do kapłaństwa, ale tu Maryja pozwoliła mi odkryć najpierw Pana Boga, taką żywą wiarę. I tym chcę się przede wszystkim podzielić, że to jest najpewniejsza i najbezpieczniejsza droga do Jezusa – przez Maryję – podkreślił bp Przybylski.

Na zakończenie modlitwy generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski wręczył bp. Przybylskiemu kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Bp Andrzej Przybylski jest dziewiątym biskupem pomocniczym w dziejach Kościoła częstochowskiego, dewizą jego posługi są słowa: „In Christo” (W Chrystusie), pochodzące z listów św. Pawła apostoła. W jego herbie na niebieskim tle widnieje serce – symbol Najświętszego Serca Jezusowego, w które wpisane są symbole maryjne: litera M oraz dwa promienie nawiązujące do ran na twarzy Matki Bożej z Jasnogórskiego Obrazu.

Nowy biskup ma 52 lata. Pełnił m.in. funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży i asystenta diecezjalnego KSM, następnie diecezjalnego duszpasterza akademickiego. Stworzył Personalną Parafię Akademicką pw. św. Ireneusza, której był pierwszym proboszczem. Pracował w Instytucie Pedagogiki Akademii Jana Długosza w Częstochowie oraz jako wykładowca w Seminarium Częstochowskim i Instytucie Teologicznym. W 2008 r. ks. Przybylski został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. W 2015 r. został proboszczem parafii św. apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.

Jako jeden z pierwszych kapłanów w Polsce prowadził swój kapłański blog. Biskup Andrzej Przybylski przez wiele lat współpracował także z rozgłośnią Radia Jasna Góra.