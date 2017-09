Jasna Góra: ponad 10 tys. osób na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników

O konieczności roztropnych działań w gospodarowaniu środowiskiem naturalnym mówił w homilii generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski do uczestników pielgrzymki leśników zgromadzonych na Jasnej Górze. Przybyło ponad 10 tys. pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej, parków narodowych, przemysłu drzewnego i szkół leśnych. Wraz z nimi przybyli: minister środowiska Jan Szyszko i dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.

Do uczestników pielgrzymki oraz Krajowej Narady Leśników w Częstochowie list wystosował prezydent Andrzej Duda. Podkreślił w nim, że środowiska naturalnego nie wolno nadużywać lub niszczyć. Przypomniał że świadoma i odpowiedzialna postawa wobec środowiska przyrodniczego ma w Polsce długą tradycję, gdy wraz z narodzinami nowoczesnego państwa polskiego rozpoczęły się starania, by na całym terytorium II RP jednolita administracja leśna prowadziła racjonalną gospodarkę zasobami polskich lasów w odróżnieniu od niekonsekwentnej, a często rabunkowej, gospodarki zaborców.

Andrzej Duda zaznaczył, ze przeżywany wkrótce jubileusz stulecia odzyskania niepodległości będzie czasem, by piękne postawy polskich stróżów i opiekunów lasów przywołać i przypomnieć. Prezydent zaprosił leśników do włączenia się w obchody świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

List intencyjny wystosował także marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. odprawiona przez bp. Tadeusza Lityńskiego, krajowego duszpasterza leśników.

Zgromadzonych powitał jest przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra, który jest absolwentem Technikum Leśnego w Zagnańsku. Zachęcał leśników do wdzięczności „za naszą Ojczyznę, za piękno natury, za ten polski dom, który dzięki wspaniałej przyrodzie i ludziom dbającym o nią, staje się miejscem kontemplacji samego Boga w jego stworzeniu, ale też pięknie służy człowiekowi”.

Homilię wygłosił o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. – Wciąż potrzeba nam tej świadomości, o której mówi papież Franciszek w encyklice „Laudato si”, że ziemia jest wspólnym dziedzictwem, którego owoce powinny służyć wszystkim – podkreślił kaznodzieja.

O. Chrapkowski zaznaczył, ze środowiska naturalnego nie wolno traktować bez szacunku, potrzebna jest pokora człowieka. Zauważył, ze praca leśników to odpowiedzialna służba, także odpowiedzialność za dzieło Stwórcy – Dlatego modlimy się tutaj u Niebieskiej Matki, za wszystkich podejmujących ważne, strategiczne decyzje, o mądrość i roztropność, by poprzez właściwe rozeznanie, oraz konkretne decyzje, bronić i chronić środowisko naturalne, chronić polskie lasy, aby nie degradować naturalnego środowiska, bronić i zabezpieczyć także trud wielu pokoleń leśników”.

Kaznodzieja wskazał na wciąż aktualną potrzebę solidarności, której doświadczali i doświadczają poszkodowani przez sierpniowe nawałnice. – To bolesne doświadczenie nagłych zjawisk przyrody stało się jednocześnie okazją do tego, aby odważnie stanąć przy tych, którzy cierpią, okazując im naszą solidarność i niosąc konkretną pomoc zauważył generał paulinów i ocenił, ze ten trudny czas wyzwolił w nas tak wiele dobra i wzajemnej, bezinteresownej pomocy, tak wiele zrozumienia losu nie tylko własnego, ale też i drugiego człowieka, tak wiele konkretnego dzielenia się dobrami materialnymi, duchowym wsparciem, ale nade wszystko własną pracą i darem obecności – mówił.

Wśród najważniejszych tegorocznych problemów poruszanych na Pielgrzymce znalazła się sprawa wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, a także zagospodarowanie terenów leśnych po przejściu trąby powietrznej. Mówili przed Mszą św. w rozmowach z dziennikarzami: minister środowiska Jan Szyszko i dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.

Minister Szyszko zauważył, że Polacy są wzorem dla jednoczącej się Europy, a Puszcza Białowieska jest tego idealnym przykładem. Minister środowiska przypomniał, że dzięki polskiej szkole leśnej, dzięki polskiej szkole ochrony przyrody, odtwarzano to, co niszczyli zaborcy.

„I poprzez odpowiednie użytkowanie na tym malutkim skrawku ziemi odtworzyli to, że występują wszystkie rodzime gatunki roślin i zwierząt tej strefy geograficznej. To jest po prostu niemożliwe do stworzenia – w ten sposób uważają na Zachodzie Europy. A to jest jednak możliwe – przekonywał minister Szyszko.

„Ta pielgrzymka ma wymiar szczególny, bowiem będziemy modlić się o to, aby opamiętała się Komisja Europejska, by powróciła z błędnej drogi, łącznie z tym, żeby opamiętał się Trybunał Europejski i zawrócił z błędnej drogi – stwierdził dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.

Konrad Tomaszewski wyraził także uznanie dla wszystkich pracowników służb leśnych, którzy ofiarnie usuwają skutki katastrofalnych nawałnic, które przeszły nad Polską w sierpniu.

Polska pod względem posiadanej powierzchni lasów znajduje się w europejskiej czołówce. Zajmują one prawie 30 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze ponad 9 mln hektarów. W samych Lasach Państwowych zatrudnienie znalazło ok. 25 tys. osób.