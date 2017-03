Jasna Góra: przewodnicy turystyczni o miłości do polskiej ziemi i historii

O tym jak rozbudzać miłość do piękna polskiej ziemi i historii naszej ojczyzny, o konieczności ukazywania związków Kościoła z życiem i kulturą narodu oraz o wyzwaniach związanych z rozwojem tzw. turystyki religijnej rozmawiali na Jasnej Górze uczestnicy 33. pielgrzymki przewodników turystycznych. W trzydniowym spotkaniu udział wzięło ok. 1,5 tys. osób.

Bp Krzysztof Zadarko przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski podkreśla, że przewodnicy to szczególna grupa w Kościele. – Oni oprowadzają nie tylko po pięknie naszej Ojczyzny, po jej historii, ale ukazują również piękno i rolę Kościoła w historii Polski i naszego narodu – twierdzi bp Zadarko. Dodaje, że cechą podstawową przewodnika musi być jego wiarygodność, a tę czyni prawda, „dlatego zadaniem przewodników jest prowadzenie ku dobru i pięknu i sprawianie, że turystyka staje się pielgrzymowaniem ku Bogu”.

Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek KEP zauważa, że bardzo dynamicznie, również w Polsce, rozwija się tzw. turystyka religijna, na którą składają się nie tylko pielgrzymki, ale również np. zwiedzanie miejsc historycznych związanych z życiem świętych. – Rozwój stawia nowe wyzwania a to wymaga szczególnej troski Kościoła – twierdzi bp Zadarko i wyjaśnia, że „chodzi o integrowanie i szukanie nowych sposobów, aby ta gałąź rozwijała się coraz lepiej, nie na zasadzie spontanicznych pomysłów i ludzi, którzy to robią, ale w sposób, jaki funkcjonuje już w niektórych miejscach na świecie, zwłaszcza tam, gdzie są sanktuaria”.

Bp Zadarko przestrzega przed komercjalizacją turystyki religijnej i przypomina, że wszędzie nadrzędnym celem musi być otwarcie serca na Boga.

Odnosząc się do roli przewodników w rozbudzaniu miłości do ojczyzny biskup podkreśla, że „przeżywamy dziś pewien renesans w odkrywaniu piękna naszej ziemi i historii, ale musimy na nowo uczyć się umiejętności, by nadać miłości do Polski cechy miłości Bożej”. – To nie jest tylko fascynacja czy upodobanie, ale uświadamianie sobie, że taka miłość jest wymagająca, może wymagać nawet ofiary z życia, a ta nie może być zmarnowana. Jezus jest tym, który wszelki wysiłek, wymaganie, wyrzeczenie, ale w miłości, także do ojczyzny, przemienia – powiedział bp Krzysztof Zadarko.

Dziś, na zakończenie trzydniowego spotkania Mszy św. w bazylice przewodniczył bp Andrzej Jeż z Tarnowa. To właśnie PTTK Oddział „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie był organizatorem tegorocznej pielgrzymki i rekolekcji.

– Jesteście potężną grupą, która głosi Ewangelię w przestrzeni naszego narodu, krajobrazu, kultury i historii – mówił w kazaniu bp Jeż. Podkreślił, że to zadanie bardzo ważne, bo „dziś próbuje się wyrzucić Chrystusa poza nawias życia społecznego, usiłuje się wymazać Ewangelię, tworzy się pseudokulturę, która odrzucając Boga odrzuca także człowieka”.

Kaznodzieja podkreślił, że przewodnicy mają możliwość budzenia w innych wrażliwości na piękno przyrody, a to ma ogromne znaczenie. – Wiecie, jak trudno dzisiaj jest wyprowadzić dzieci i młodzież na szlaki turystyczne, wyprowadzić z cyberprzestrzeni, z jakiegoś nierealnego świata, ale to czyńcie. Potrzeba, aby na szlakach turystycznych znowu pojawiła się młodzież i dzieci, potrzeba odnowienia przekonania, że obcując z przyrodą, obcuje się z Bogiem, Stwórcą wszystkiego – mówił bp Andrzej Jeż.

Na zakończenie Mszy św. odczytano Akt Zawierzenia Przewodników Turystycznych Matce Bożej.

Krzysztof Rybak, przewodnik z Malborka, podkreśla, że pielgrzymka na Jasną Górę zawsze stanowi wielkie umocnienie i zachętę do owocnej pracy w rozpoczynającym się już niebawem kolejnym sezonie. Dodaje, że „przewodnik ma szczególną rolę – pokazuje drogę, którą idzie sam, ale którą chciałby, by szli inni”.

Antonii Cygan, przewodnik sudecki zauważa, że dziś turystyka bardzo się rozwija i wymaga od przewodnika znacznie więcej. – Ludzie przyjeżdżają do nas z konkretną wiedzą, zdobytą np. z internetu i mają konkretne oczekiwania, co chcą zobaczyć, o czym chcą usłyszeć więcej, to wymaga od nas dużego zaangażowania i nieustannej nauki – podkreślił uczestnik pielgrzymki.

W programie pielgrzymki znalazły się m.in.: Msze św., Droga Krzyżowa, Apel Jasnogórski pod przewodnictwem abpa Edmunda Piszcza oraz godzinki. Oprócz spraw związanych z doświadczeniami duchowymi w program wydarzenia tradycyjnie wpisała się prezentacja regionu, który odpowiadał za przebieg spotkania. W tym roku przywilej ten przypadł Kołu Przewodników „LELIWA” i Oddziałowi PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie.

W ramach pielgrzymki odbywały się również rekolekcje, podczas których nauki głosił ks. Piotr Pasek z Tarnowa.

W zawodzie przewodnika turystycznego można wyodrębnić specjalności: przewodnik miejski, który oprowadza turystów po danym mieście i jego trasach turystycznych, przewodnik terenowy, który oprowadza turystów po danym regionie lub województwie, z uwzględnieniem najważniejszych miast, przewodnik górski oprowadzający turystów po turystycznych szlakach górskich, przewodnik muzealny, który oprowadza turystów po obiektach muzealnych.