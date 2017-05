Jasna Góra: przewodniczący Episkopatu Polski paulińskim konfratrem

it, Częstochowa, 02-05-2017 opublikowano 02.05.2017 10:57

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski został dziś włączony do Konfraterni Zakonu Paulinów. Uroczystość odbyła się podczas porannej Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Konfraternia to nieformalne stowarzyszenie dobrodziejów i przyjaciół Zakonu.

Paulińska Konfraternia sięga swymi początkami połowy XIV wieku. Od początku swego istnienia stanowi ona wspólnotę osób związanych duchowo z Zakonem, uczestniczących w paulińskim charyzmacie i posłannictwie oraz wszelkich dobrach duchowych Zakonu, zarówno za życia, jak i po śmierci. Przyjęcie do Konfraterni jest także wyrazem wdzięczności danej osobie za wyświadczone dobrodziejstwa dla Zakonu oraz szerzenie kultu Bogarodzicy.

Włączając abp. Stanisława Gądeckiego do konfraterni, Generał Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, o. Arnold Chrapkowski podkreślił, że jest to przede wszystkim wyraz wdzięczności za wielką otwartość i życzliwość jaką Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski darzy jasnogórskie sanktuarium. – Niedawno mówił ks. Arcybiskup, że sanktuarium na Jasnej Górze to kwintesencja polskiego ducha religijnego, miejsce promieniujące macierzyńską opieką Maryi nad naszym narodem. Dziękujemy za te słowa, za życzliwość względem Jasnej Góry, miejsca, które tak mocno wpisało się w karty historii i karty duchowego życia naszego narodu – mówił generał Zakonu Paulinów.

Podziękował także „za życzliwość względem całego Zakonu i duszpasterską posługę sprawowaną w paulińskich klasztorach w Polsce i zagranicą”.

O. Arnold Chrapkowski wyraził także wdzięczność za „wspieranie duszpasterskich inicjatyw podejmowanych na Jasnej Górze, za wieloraką posługę wobec pielgrzymów w sanktuarium narodu, za modlitewne trwanie wraz z całym Episkopatem, tu na Jasnej Górze w rekolekcjach”.

Pauliński Generał na ręce abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podziękował wszystkim biskupom za „nieustanne przybywanie do Domu naszej Matki i Królowej”. Przypomniał, że tuż po wyborze w marcu 2014 na przewodniczącego Episkopatu metropolita poznański zawierzył swą posługę podczas Apelu Jasnogórskiego i zapewnił o nieustannej modlitwie podczas każdego wieczoru w jego intencji „o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi dla ks. Arcybiskupa i wszystkich inicjatyw, które podejmuje dla dobra Kościoła”.

Odbierając specjalny dyplom Konfraterni Zakonu Paulinów, abp Stanisław Gądecki podziękował paulinom za ich wierną służbę Najświętszej Maryi Pannie Jasnogórskiej. – Gdyby nie ta nieustanna obecność Zakonu tutaj, to miejsce wyglądało by zupełnie inaczej. Tak jest z całym Kościołem. Tam, gdzie są ludzie totalnie oddani sprawie, tam też i sprawa Chrystusa rozwija się – mówił metropolita poznański. Dodawał, że dziękuje „przede wszystkim za codzienną pracę i modlitwę, którą tutaj i we wszystkich miejscach, gdzie Zakon pracuje na świecie, wznosi ku naszej Bożej Rodzicielce”. – Niech wszystko służy Bożej chwale – podkreślał abp Gądecki.

Przypomniał, że jasnogórskie sanktuarium „gromadzi wszystkich Polaków, także z zagranicy, tworząc niezastąpione centrum, którego nie da się w żaden sposób porównać z żadnym innym sanktuarium w Polsce”.

Na przestrzeni wieków do Konfraterni Paulińskiej włączano wiele wybitnych osób. Imię i nazwisko konfratra wpisywano do specjalnej księgi, a osobom znaczniejszym (np. kardynałom i królom) wystawiano ozdobny dokument. Niektórzy wpisywali się do księgi własnoręcznie i składali przy tej okazji zobowiązania, wota i dary.

Do konfraterni przyjmowano osoby ze wszystkich stanów: królów, książęta, kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice, mieszczan, ludzi kultury, nauki oraz rolników. 12 sierpnia 1472 r. przyjęto m.in. króla Kazimierza Jagiellończyka wraz z małżonką i dziećmi. Z biegiem czasu, święty Kazimierz stał się patronem konfratrów paulińskich. Do grona konfratrów są przyjęci także inni królowie polscy, węgierscy, czescy, wszyscy biskupi ordynariusze częstochowscy i inni.

Wśród paulińskich konfratrów są m.in. kanonik Jan Długosz, kompozytor prof. Józef Elsner, nauczyciel Fryderyka Chopina, pisarz Henryk Sienkiewicz i Ignacy Kraszewski, bł. abp Józef Bilczewski ze Lwowa, Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński czy Jan Paweł II.

Współcześnie do grona dobrodziejów Zakonu przyjęci zostali m.in. kard. Franciszek Macharski, kard. Henryk Gulbinowicz, kard. Joachim Meissner z Niemiec, kard. Stanisław Dziwisz, kard. Stanisław Ryłko, abp Józef Michalik, abp Sławoj Leszek Głódź, abp Stanisław Nowak, abp Józef Kowalczyk, abp Celestino Migliore. Są ludzie nauki i artyści: prof. Antoni Jackowski z Krakowa czy Mariusz Drapikowski, artysta bursztynnik z Gdańska. Nowy członek konfraterni otrzymuje uroczyście specjalny dyplom, w którym wypisane jest uzasadnienie tego zaszczytnego tytułu.

Członkowie Konfraterni traktowani są przez zakon niemal jak współbracia, mają prawo do noszenia habitu paulińskiego, do gościny na Jasnej Górze i zasiadania przy wspólnym stole, uczestniczą również w dobrach duchowych, które są owocem zakonnych praktyk, szczególnie tych pokutnych, a także w przywilejach odpustowych ojców paulinów.