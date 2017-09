Jasna Góra: przygotowania do „Dnia Koronacyjnego”

05.09.2017 , it, Częstochowa, 05-09-2017 Ⓒ ℗

Na Jasnej Górze w najbliższy piątek 8 września przeżywany będzie tzw. „dzień koronacyjny”. Wtedy przypada dokładnie 300. rocznica pierwszej koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej papieskimi diademami. Uroczystej Mszy św. przewodniczyć będzie kard. Stanisław Ryłko z Rzymu. Zabrzmi premiera oratorium „Korona – Cykl Świąt Maryjnych”. W kościołach w całym kraju ponowiony zostanie Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

„Dzień Koronacyjny” na Jasnej Górze wypełniony będzie nade wszystko wspólną modlitwą. 8 września o godz. 11.00 Mszy św. przewodniczyć ma przemyski metropolita-senior abp Józef Michalik. Na godz. 14.00 zaplanowano drogę krzyżową, a na 16.00 wspólny różaniec.

O godz. 17.00 w bazylice zabrzmi koncert pt. „Korona – Cykl Świąt Maryjnych”. Będzie to kolejny muzyczny dar złożony Matce Bożej z okazji jubileuszu. Muzykę do tekstów hymnów liturgicznych z poszczególnych świąt maryjnych przygotował o. Ireneusz Wybraniak, paulin z Warszawy. – Ten utwór powstał z miłości do Matki Bożej. Chciałem wyrazić wdzięczność mojej Mamie – podkreśla zakonnik.

Wyjaśnia, że kanwą oratorium są teksty liturgiczne ze świąt maryjnych. – Jest 10 utworów poświęconych świętom maryjnym od Narodzenia do Wniebowzięcia NMP. Są teksty z brewiarza, hymny z jutrzni i nieszporów. Wszystko po to, by uczcić Maryję w 300. rocznicę koronacji – powiedział o. Wybraniak. Oratorium wykonają młodzi muzycy z różnych parafii w Warszawie.

O godz. 19.00 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Ryłko, Archiprezbitera Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie.

Na święto Narodzenia NMP przybędą kolejni pielgrzymi. Dotrze nawet pielgrzymka piesza z Jaworzna. Pielgrzymka jaworznicka przybędzie już po raz 221., podtrzymując tradycje nawiedzania Sanktuarium na odpust 8 września. To jedna z ostatnich kompanii zamykająca sezon pieszego pielgrzymowania do Częstochowy.

W uroczystości jubileuszowe wpisuje się także I Ogólnopolski Kongres Różańcowy. Spotkanie rozpocznie się 6 września i potrwa trzy dni. Przybędą przedstawiciele różnych wspólnot kościelnych, których apostolstwo wiąże się z szerzeniem duchowości maryjnej i modlitwą różańcową.

Spotkanie modlitewno-naukowe odbywać się będzie pod hasłem: „Różaniec ratunkiem dla świata”.

Celem kongresu jest zjednoczenie się różnych ruchów i stowarzyszeń różańcowych w modlitwie pod płaszczem wspólnej Matki. Zdaniem organizatorów, można się spodziewać, że to spotkanie przyczyni się do powrotu do korzeni, sprowokuje pytanie o wierność złożonym ślubom i obietnicom: codziennej modlitwie różańcowej i praktyce pierwszych sobót miesiąca wynikających z aktu poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny 8 września 1946 r.

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi zostanie ponowiony we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce właśnie 8 września. Po raz pierwszy Akt został wypowiedziany w 1946 r., na Jasnej Górze. Polscy biskupi, na czele z prymasem kard. Augustem Hlondem, oddali wtedy nasz kraj Niepokalanemu Sercu Maryi. Oddanie to było bezpośrednim podjęciem Ślubów Jana Kazimierza oraz ponownym obraniem Bogurodzicy na Królową Polski i Patronkę Kościoła polskiego w powojennej rzeczywistości.

Oddanie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi poprzedziło ogólnonarodowe przygotowanie duchowe. Na początku Wielkiego Postu 1946 r. we wszystkich parafiach został odczytany list Episkopatu. Biskupi nawiązywali w nim bardzo wyraźnie do tradycji narodowej, zwłaszcza do potopu szwedzkiego oraz do Ślubów Królewskich, przypominając o długu wdzięczności wobec Królowej Polski za Jej opiekę nad narodem polskim.

8 września 1946 r. Episkopat polski, na czele z Prymasem kard. Augustem Hlondem, rzesze duchowieństwa oraz ponad milion wiernych wypowiedziało Akt Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Świadkowie tego ślubowania uznali je za wydarzenie epokowe, które przejdzie do historii i zapisze się złotymi literami. „Dokonało się. Naród raz jeszcze zawarł przymierze z Bogiem” – pisała ówczesna prasa. Korespondenci zagraniczni wyznawali, że „w żadnym z miejsc pielgrzymkowych nie widzieli tak licznych rzesz ludzkich, ani tak wysokiego napięcia ducha modlitewnego”.

Po wielkiej modlitwie biskupi polscy zebrali się na konferencji plenarnej i wydali specjalny komunikat, w którym podkreślili doniosłość Aktu jasnogórskiego oraz konieczność jego wypełnienia. Pisali oni, że był to moment wzruszający, „gdy z ust setek tysięcy przedstawicieli wszystkich diecezji wszystkich dzielnic polskich padały słowa dziejowej przysięgi wytrwania w świętej wierze ojców, która wyprowadziła naród z wielu kryzysów i niebezpieczeństw moralnych minionych wieków”.

Akt Poświęcenia kard. Augusta Hlonda ponowili biskupi polscy w tym roku 6 czerwca w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach.