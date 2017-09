Jasna Góra: różnorodność w jedności – drugi dzień Kongresu Różańcowego

Z udziałem przedstawicieli różnych środowisk różańcowych na Jasnej Górze odbywa się I Ogólnopolski Kongres Różańcowy. – To wielkie bogactwo różnorodności w jedności – podkreślają organizatorzy spotkania. Zjazd wpisuje się w obchody jubileuszu 300-lecia koronacji jasnogórskiego Obrazu. Jest okazją do szczególnej modlitwy o pokój, za misje i przebywającego w Kolumbii papieża Franciszka.

I Ogólnopolski Kongres Różańcowy stał się przestrzenią dialogu, współpracy i wzajemnego lepszego poznania się oraz wsparcia dla różnorakich wspólnot różańcowych. Organizatorzy zjazdu wskazują na potrzebę celowej współpracy i wzajemnego uzupełniania się różnych form różańcowego apostolatu, charyzmatów i intencji.

Ewa i Ireneusz Rogalowie inicjatorzy Różańca Rodziców zapewnili o ogromnej mocy tej modlitwy. – Zauważamy, że różaniec przyjmuje nowoczesną formułę. W tej chwili jest wiele róż, które modlą się łącząc się przez Internet. Te nowe ruchy różańcowe, które jakby czerpią z dorobku Żywego Różańca, z Kółek Różańcowych, one wnoszą nowe życie. Świetnie, że możemy się spotkać na Kongresie, to wzmacnianie, a także wymiana darów – powiedzieli w rozmowie z KAI. W Różańcu Rodziców modli się ponad 70 tys. matek i ojców z Polski i ze świata.

Kongres ma na celu także przypomnienie, że modlitwa różańcowa spleciona jest z historią Kościoła i naszego narodu i o tym, że dziś jest wielka potrzeba modlitwy na różańcu za Polskę i świat.

– To jest też powrócenie do tradycji babci. Ja w dzieciństwie pamiętam babcię, która spotykała się z koleżankami, by modlić się na różańcu. Zostaliśmy zaproszeni do powrotu, i ten Kongres niech też będzie takim zaproszeniem do powrotu do różańca” – przekonuje Ireneusz Rogala i dodaje, że w dzisiejszym zlaicyzowanym świecie konieczne jest podjęcie różańcowej sztafety pokoleń, „żeby Bóg był w życiu kraju, w życiu narodu”.

Po różaniec sięgają coraz częściej mężczyźni. Jedną z najmłodszych grup są powstałe w 2014 r. m.in. Męskie Plutony Różańca, którego członkowie oprócz pielęgnowania codziennej modlitwy różańcowej, pielgrzymują do św. Józefa w Kaliszu czy organizują rekolekcje dla mężczyzn. Fenomenem w skali światowej są Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci powstałe w 1997 r. przy Radiu Maryja istniejące obecnie w 33 krajach na wszystkich kontynentach. Codzienna modlitwa dzieci odmawiana jest w stałych intencjach: za papieża, Kościół, Ojczyznę, Radio Maryja i Telewizję Trwam, za rodziny, dzieci nienarodzone, o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników. Powstają także lokalne grupy jak np. Szkolna Armia Różańcowa, którą w diec. zamojsko-lubaczowskiej założył nauczyciel muzyki i organista Bogusław Zapalski. Grupa głosi fatimskie przesłanie Matki Bożej.

Członkowie Szkolnej Armii Różańcowej realizują je przez prelekcje moderatora na lekcjach religii, promowanie różańca przez katechetów i poprzez stronę internetową. Uczniowie odmawiają np. publicznie różaniec w klasie, na korytarzu, apostołując w ten sposób wśród rówieśników, nauczycieli i rodziców.

Ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary podkreśla też ogromną rolę różańca w ewangelizacji świata. – Modlitwa różańcowa jest pierwszą Biblią, pierwszą Ewangelią, jaką podają misjonarze. Przede wszystkim modlitwa różańcowa na misjach jest zapleczem duchowym, ale też wspólnota Żywy Różaniec Misyjny wspiera misjonarzy także materialnie. Dzięki temu każdego roku udaje nam się wybudować kaplicę lub kościół w kraju misyjnym – wyjaśnia duchowny.

– Chcemy przeżywać te dni kongresowe w jedności, byśmy mogli też później robić wielkie dzieła – zauważyła s. Wioletta Ostrowska loretanka z miesięcznika „Różaniec”.

Wstępem do drugiego dnia Kongresu była projekcja dokumentalnego filmu o modlitwie różańcowej, praktykowanej przez ludzi z różnych zakątków świata „Teraz i w godzinę śmierci” w reżyserii Mariusza Pilisa i Dariusza Walusiaka.

Mszę św. odprawił abp Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-praski. Eucharystia sprawowana była również w intencji rychłej kanonizacji bł. Ignacego Kłopotowskiego, apostoła Różańca Świętego w przypadające dziś jego wspomnienie i rocznicę śmierci (7 września 1931 r.). – Jest to założyciel znanego wam czasopisma ‘Różaniec’, który był pierwotnie wydawany z tytułem ‘Kółko Różańcowe’. Założył też Siostry Loretanki, wielkie apostołki Różańca Świętego” – przypominał duchowny.

– Niech ten Kongres stworzy z nas apostołów Różańca Świętego, ewangelizatorów poprzez modlitwę różańcową. Wiemy z historii, że Różaniec ratuje ludzi i narody – wyraził nadzieję ordynariusz warszawsko-praski i przypomniał także, że w objawieniach w Lourdes i Fatimie Matka Najświętsza pokazywana jest z różańcem. – Trzyma różaniec i pokazuje nam: to jest narzędzie zbawienia świata, dzisiejszego świata pogrążonego w tak wielkich ciemnościach, gdzie zły atakuje człowieka w jego najsłabszych elementach, wśród których są dzieci, i te narodzone, i te nienarodzone – powiedział.

Po południu sali o. Kordeckiego rozpoczęła się część naukowa z udziałem wybitnych teologów i mariologów, którzy starali się przybliżyć słuchaczom „przedziwny duchowy sekret Różańca”.

O duchowej i historycznej mocy modlitwy różańcowej mówił ks. prof. Janusz Królikowski. Referat – o sile modlitwy różańcowej w czasie próby – nieobecnego o. Jacka Salija OP odczytał o. Stanisław Przepierski OP. Następnie wykład pt. „W świetle Ducha Świętego” wygłosił abp Wacław Depo.

Jutro ostatni dzień Kongresu. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30 modlitwą różańcową. Kolejnym punktem spotkania będzie konferencja o. Stanisława Przepierskiego OP pt. „Koronujmy Różańcem Niepokalane Serce Maryi”. Po konferencji uczestnicy Kongresu wysłuchają świadectw osób doświadczających mocy modlitwy różańcowej.

Kongres zakończy się o godz. 11.00 uroczystą Sumą sprawowaną na Szczycie jasnogórskim przez abpa Józefa Michalika, arcybiskupa seniora archidiecezji przemyskiej. Na jej zakończenie zostanie odczytane przesłanie abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Wydarzenia kongresowe transmituje Radio Jasna Góra, także w Internecie: www.radiojasnagora.pl. Zjazd wpisuje się w obchody jubileuszu 300-lecia koronacji jasnogórskiego Obrazu.

Po zakończeniu Kongresu, o godz. 17.00 na Jasnej Górze zabrzmi oratorium maryjne „Korona w cyklu świąt maryjnych” skomponowane na „Dzień Koronacyjny”. Dokładnie jutro, w święto Narodzenia Najświętszej NMP przypada 300. rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej koronami papieża Klemensa XI. Koronacja miała miejsce 8 września 1717 r. i była pierwszym w świecie takim wydarzeniem poza Rzymem. O 18.30 rozpocznie się procesja eucharystyczna pod przewodnictwem paulinów. O godz. 19.00 Mszę św. celebrować będzie kard. Stanisław Ryłko, archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie.