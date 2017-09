Jasna Góra: siostry pielęgniarki zakonne zakończyły dni skupienia

Sto sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń na co dzień posługujących w szpitalach, hospicjach, domach opieki społecznej i placówkach zdrowotnych uczestniczyło na Jasnej Górze w dorocznym trzydniowym spotkaniu formacyjno-edukacyjnym. Wśród tematów medycznych podjęto zagadnienia związane z nadciśnieniem tętniczym i chorobami serca.

Coroczne jasnogórskie spotkanie dla sióstr pielęgniarek jest okazją do wymiany doświadczeń oraz wspólnej modlitwy w intencji chorych i cierpiących

– Siostry pracujące w szpitalach, domach opieki często stają się dla chorych pierwszym kontaktem z Panem Bogiem – powiedziała matka Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, obecna na konferencji z ramienia Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

– „Jak Ty możesz iść do Komunii świętej, skoro wczoraj myłaś nagiego mężczyznę?” usłyszała kiedyś s. Milena Kamienicka ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus. Odpowiedź jest prosta – powiedziała s. Milena. – Pracowałam na izbie przyjęć – opowiada zakonnica. – Przyjęliśmy bezdomnego w opłakanym stanie. Trzeba go było odwszawić i umyć. Podeszłam, by go przykryć – był nagi – i spytałam, „Panie Jezu, gdzie Ty jesteś w tym człowieku?”. W nocy mam sen, śni mi się dokładnie ta sama sytuacja; ten bezdomny człowiek w pewnym momencie się podnosi, wstaje na łóżku, ma twarz Miłosiernego Pana Jezusa, więc dla mnie nie było już więcej pytań na ten temat”.

Siostry zakonne pielęgniarki wysłuchały kilku konferencji duchowych. O posłaniu „Idźcie i głoście” w nauczaniu Kościoła mówił bp Henryk Ciereszko, a temat głoszenia Ewangelii przez służbę ubogim podjęła albertynka s. Agnieszka Koteja. W tematykę jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu jasnogórskiego wprowadził siostry paulin o. Marek Tomczyk, natomiast o przesłaniu z Fatimy dla siostry zakonnej pielęgniarki mówił ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia.

Uczestniczki jasnogórskich dni skupienia pogłębiały także wiedzę w zakresie problematyki medycznej; głównie podjęto tematy związane z rozpoznawaniem i leczeniem nadciśnienia tętniczego oraz z chorobami serca i współczesnymi terapiami chorób serca. Dr Michał Kowara z Oddziału Kardiologii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego omówił także zagadnienia związane z opieką nad chorymi na serce.

Spotkanie formacyjne sióstr zakonnych pielęgniarek odbyło się pod hasłem: „Idźcie i głoście”. – Pośród wezwań i powołań, które podejmujemy jest też to, które przyjęły siostry zakonne w swej posłudze pielęgniarek, które opiekują się osobami chorymi, starszymi. To też jest piękne miejsce głoszenia Chrystusa, zwiastowania Dobrej Nowiny, to jest piękne miejsce dawania świadectwa przez posługę miłosierdzia o tym, że Bóg troszczy się o każdego z nas, zwłaszcza o tego, który jest w szczególnej potrzebie, doświadczony chorobą czy cierpieniem. Piękne zadania w ramach wielkiego dzieła Kościoła głoszenia zwiastowania prawd Bożych, tak jak to czyni Kościół przez wieki, po nasze czasy. A szczególnie dzisiaj jest wezwany do tego, aby głosić, dawać świadectwo: ‚Idźcie i głoście’” – mówił do sióstr w homilii bp Ciereszko.

Coroczne jesienne spotkanie pielęgniarek organizuje na Jasnej Górze Komisja Służb Medycznych przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Według statystyk Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w duszpasterstwie zdrowia posługuje ok. 1200 sióstr zakonnych (w tym 30 lekarek, 223 pielęgniarki w szpitalach, 830 w innych zakładach i ośrodkach, 29 pielęgniarek środowiskowych i 177 opiekunek parafialnych).