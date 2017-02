Jasna Góra: specjalna aplikacja na smartfony w 300-lecie koronacji Obrazu

it, Częstochowa, 22-02-2017 opublikowano 22.02.2017 14:03

Działa już specjalna aplikacja związana z Jubileuszem 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dzięki niej każdego dnia tuż przed godz. 21.00 (godziną modlitwy Apelu Jasnogórskiego), można otrzymać na telefon maryjną myśl – inspirację do pogłębienia „relacji z Matką z Jasnej Góry”. Darmową aplikację dostępną na systemy Android oraz IOS, można ściągnąć ze strony koronamaryi.pl.

– Aplikacja „Diament z korony” ma nas inspirować do nawiązania głębszej relacji z Matką Bożą. Wiele jest dziś kłamstw, wielu ludzi czuje się niedowartościowanych, zapomnianych i dlatego przez ten komunikator chcemy przypomnieć, że jest Matka na Jasnej Górze, która zawsze jest z nami – powiedział o. Tomasz Tlałka, koordynujący dzieło Żywej Korony Maryi. Paulin zachęca do korzystania „z funkcji komentarzy i udostępniania, gdyż Maryja pragnie zamieszkać w sercu każdego człowieka”.

Aplikacja ma również na celu umożliwić i motywować do składania duchowych darów dla Maryi. Paulini proponują, by w Roku Jubileuszowym koronować Maryję już nie złotymi diademami, ale naszym staraniem o nawrócenie.

Żywa Korona polega na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego np. spowiedzi po wielu latach, pojednania z kimś po długim konflikcie, postanowienia porzucenia alkoholu, narkotyków, pornografii, odmawiania codziennie dziesiątka różańca, czytania Pisma Świętego czy innej duchowej lektury. To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego zdjęcia w formie papierowej i przysłać na Jasną Górę. – To my tworzymy Żywą Koronę Maryi. Nasze oblicza, a w nich całe nasze życie i nasza historia wypisana na twarzach. Nasze pragnienia, przeżycia, szczęście i cierpienia widoczne w naszych oczach. Chcemy być obliczem Maryi – przypomina o. Tlałka.

Zdjęcia są sukcesywnie umieszczane na specjalnej tablicy i prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Potem trafiają do Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, tak by każdy mógł je odnaleźć, gdy w pielgrzymce przybędzie do Matki Bożej.

W odpowiedzi na duchowy dar wypisany na odwrocie nadesłanego na Jasną Górę zdjęcia, paulini przesyłają wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej jako znak, że „jesteś Diamentem w Żywej Koronie Maryi”.

Maryjne inspiracje do aplikacji „Diament z korony” wysyłają paulini z Jasnej Góry. Ich autorami są m.in. o. Stanisław Jarosz, o. Adam Czuszel, o. Michał Legan, a także księża: Rafał Jarosiewicz, Artur Godnarski czy s. Tomasza Potrzebowska.

Darmowa aplikacja dostępna jest tylko dla telefonów z systemem Android oraz iOS. Posiadacze telefonów z systemem Windows lub innym, mogą odczytywać aktualne myśli i składać duchowe dary przez stronę internetową: diament.koronamaryi.pl.

Od maja do lipca zaplanowana jest kolejna inicjatywa „Zdobądź dla Maryi nowy kontynent”. Tym kontynentem jest Internet. Trwać będzie „budowa” ogromnej mozaiki Maryi Jasnogórskiej przez wysyłanie zdjęć w formie elektronicznej wraz z darem duchowym. Ma to być kolejny sposób, poprzez który paulini zachęcają do świadectwa o królowaniu Maryi w naszym życiu. Ukończona mozaika pojawi się w Internecie oraz umieszczona zostanie na Wałach Jasnogórskich.