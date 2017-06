Jasna Góra: tysiące dzieci na audiencji u Matki Bożej

Jasna Góra została dziś zdobyta przez małych pielgrzymów. Trwa bowiem Dzień Dziecka u Królowej w 300. rocznicę koronacji. Na audiencję do Maryi ze śpiewem, z serduszkami, w pięknych kolorowych strojach i w koronach na głowie z różnych stron Polski przybyły tysiące milusińskich. – Dziękujemy dziś za wszystkie dzieci – podkreślił przeor Jasnej Góry. Bp Antoni Długosz przypominał maluchom przesłanie Jezusa, który w historii zbawienia daje dzieciom wyjątkową rolę.

Dzień Dziecka na Jasnej Górze odbywa się pod hasłem „Moja mama jest Królową”. W Jubileuszowym Roku 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu dzieci złożyły Maryi swoje dary duchowe zapisane na kartonowych serduszkach. – Te serduszka mówią nam o miłości Matki Bożej do nas i naszej do Maryi – powiedziała Ania, która do Sanktuarium przybyła ze Ścinawki. Jej koleżanki zapewniały, że bardzo kochają Królową i wyjaśniały, że „odbywać audiencję to znaczy spotykać się z kimś wyjątkowym, kto ma dla nas duże znaczenie”. Dzieci dziękowały Matce Bożej za życie, za rodziców, za dobre oceny i prosiły również w intencji tych, którzy nie mogli tutaj przybyć.

Wśród intencji zanoszonych do Królowej mali pielgrzymi pamiętali także o swych rówieśnikach w innych krajach. – W niektórych krajach jest bieda, są różne kłopoty i dzieci nie mają poczucia bezpieczeństwa, w Syrii jest wojna. My tutaj przypominamy, że trzeba też o nich pamiętać – powiedziała Agnieszka Sękowska z Warszawy.

Wyrażając pamięć o innych, niektóre dzieci ubrały się w kolorowe stroje, tworząc pięć grup kontynentalnych: zielony symbolizuje Afrykę, czerwony Ameryki, żółty Azję, niebieski Oceanię a biały Europę. Na błoniach stanął misyjny namiot edukacyjno-formacyjny przygotowany przez Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci. Prezentowane w nim były m.in. stroje z różnych krajów, ozdoby, flagi czy dużych rozmiarów plansze geograficzne.

– Wszyscy musimy poczuć się misjonarzami. Naszym zadaniem jest bycie misjonarzami, bo to wynika z sakramentu chrztu, „idźcie i głoście”, to jest najważniejsze i najświętsze wyzwanie Kościoła, głoszenie Chrystusa – przypomina ks. Jacek Gancarek, dyrektor Papieskiego Dzieła Misyjnego arch. częstochowskiej. Współorganizator Dnia Dziecka podkreśla, że codziennie aż 40 tys. dzieci umiera z głodu. – Trzeba mieć wielką odpowiedzialność za misje, musimy umieć nieść Jezusa innym – apeluje kapłan.

„Audiencję u Królowej” zainaugurował bp Antoni Długosz nazywany „biskupem od dzieci”. – Chcemy przypomnieć dzieciom przesłanie Pana Jezusa, który wyjątkową rolę daje dzieciom w historii zbawienia, i przypomina światu ludzi dorosłych: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, do nich należy niebo – mówił bp Długosz.

Dodał, że dziś „pochylamy się razem z rodzicami nad problemami dzieci, ale przede wszystkim chcemy stworzyć taką atmosferę, żeby wiedziały, że w tym miejscu, gdzie Matka Boża kilkaset lat już króluje, jest dom każdego dziecka”. – Dziękując za 300-lat koronacji Obrazu Matki Bożej pragniemy, aby dzieci tutaj w szczególny sposób przypomniały sobie wydarzenia związane z tym właśnie historycznym momentem, a także uświadomiły sobie tę prawdę, że Matka Boża jest moją mamą i mam ja kochać jak swoją matkę ziemską – mówił częstochowski biskup.

Mszy św. na placu przed szczytem przewodniczył przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra. – Dziękujemy za każde dziecko, które swoim uśmiechem, swoim otwartym sercem raduje serca Boga samego, raduje Tę, do której pielgrzymujemy – mówił jasnogórski przeor.

O. Marian Waligóra, gospodarz dzisiejszego spotkania podkreśla, że w świętowanie jubileuszu koronacji Cudownego Obrazu Jasna Góra chce włączyć też dzieci. – Chcemy wpisać je w tę piękną ideę Żywej Korony Maryi. Każde dziecko poprzez swoją obecność u Matki Bożej, modlitwę tutaj, zabawę, wpisuje się w to świętowanie swoją radością, uśmiechem, modlitwą, ale też zostawieniem Maryi tego, co nosi w swoim małym dziecięcym sercu – twierdzi paulin.

Po Mszy św. , która przeżywana była z towarzyszeniem zespołu dziecięcego „Promyczki dobra” i orkiestry dętej, dzieci udały się w procesji do Kaplicy Matki Bożej na audiencję do Królowej, a ponieważ na specjalne spotkanie trzeba się „zaanonsować” przygotowana została historyczna księga wizyty u Królowej Polski. Została ona także uroczyście wniesiona do Kaplicy. Każda z grup obecna dziś w Sanktuarium wpisała się do tej księgi, zaznaczając skąd przybyła i co ofiaruje Matce Bożej.

Po audiencji na błoniach jasnogórskich odbyło się „gardenparty” animowane przez przedstawicieli katolickich czasopism dla dzieci. Przygotowane zostały różne atrakcje: malowanie twarzy, kącik kulinarny, robienie zbroi, pamiątkowych zdjęć. Nie zabrakło wspólnych gier i zabaw, a nawet jazdy meleksami czy wozu strażackiego.

Wręczone zostały także nagrody m.in. w konkursie na najpiękniejszą sukienkę dla Matki Bożej. Prace wystawione są w Sali Rycerskiej.

Organizatorami „Audiencji u Królowej” byli: klasztor paulinów na Jasnej Górze, Papieskie Dzieła Misyjne arch. częstochowskiej i Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz czasopisma dziecięce w Polsce.