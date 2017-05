Jasna Góra: w Dzień Dziecka audiencja u Królowej (zapowiedź)

30.05.2017, it, Jasna Góra, 30-05-2017 Ⓒ ℗

Wyjątkowy Dzień Dziecka pod hasłem „Audiencja u Królowej” odbędzie się 1 czerwca na Jasnej Górze. Do sanktuarium zaproszone są szczególnie dzieci szkolne. W Jubileuszowym Roku 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej mali pielgrzymi złożą Maryi swoje dary duchowe zapisane na kartonowych serduszkach. Będzie wspólna modlitwa wyrażona tańcem i zabawą, wpis do historycznej księgi wizyt i „gardenparty” na błoniach animowane przez przedstawicieli katolickich czasopism dla dzieci.

Szczególna „audiencja u Królowej”, której honorowymi gośćmi będą dzieci organizowana jest w związku z rocznicą koronacji jasnogórskiego obrazu. Jak powiedział ks. Jacek Gancarek, dyrektor Papieskiego Dzieła Misyjnego arch. częstochowskiej, współorganizator Dnia Dziecka, w „wielkim pochodzie wdzięczności Maryi za Jej opiekę nad polskim narodem, nad naszymi rodzinami i każdym z nas, nie może zabraknąć także dzieci”.

– To dlatego zrodził się pomysł zaproszenia milusińskich na audiencję do Mamy Królowej – zauważył ks. Gancarek. Podkreślił, że ponieważ do kogoś, kogo się kocha, kto jest ważny, przynosi się prezenty, stąd dzieci proszone są o przyniesienie ze sobą serduszka z wypisanym na nim duchowym darem.

– To może być nasze konkretne postanowienie, może być podziękowanie lub po prostu wyrażenie swojej miłości – powiedział kapłan. Dodał, że szczególnym darem dla Królowej będzie już sama obecność dzieci. – Maryja nie oczekuje złotych koron, pereł ani kosztowności. Ona chce byśmy byli blisko Jej Syna, królując służy swoim dzieciom, Ona jest zatroskana o nas, wrażliwa na nasze potrzeby – podkreślił ks. Gancarek.

Papierowe serduszka mali pielgrzymi złożą podczas procesji w Kaplicy Matki Bożej, do specjalnie przygotowanej skrzynki, w kształcie korony jako symbolu, że „jesteśmy żywymi diamentami w Jej koronie”. To nawiązanie do inicjatywy „Żywa Korona Maryi”, którą paulini proponują w Roku Jubileuszowym. Każde dziecko otrzyma też prezent od Królowej.

Specjalnie na „Audiencję u Królowej” przygotowana będzie historyczna księga wizyty u Królowej Polski, wszak na spotkanie z Królową trzeba się „zaanonsować”. Księga będzie uroczyście wniesiona do kaplicy i będzie wyjątkową pamiątką jubileuszu 300-lecia koronacji.

Dzień Dziecka rozpocznie się na Jasnej Górze 1 czerwca o godz. 10.00 na placu przed szczytem. O 11.00 Mszy św. przewodniczyć będzie przeor Jasnej Góry, o. Marian Waligóra. Po Eucharystii dzieci udadzą się do Kaplicy Matki Bożej na audiencję do Królowej.

Od godz. 12.30 rozpocznie się na błoniach „gardenparty” animowane przez przedstawicieli katolickich czasopism dla dzieci. Nie zabraknie gier, zabaw, tańców i konkursów.

Wszystkie dzieci proszone są o ubranie kolorowych strojów, które utworzą pięć grup kontynentalnych. Kolor zielony symbolizuje Afrykę, czerwony Ameryki, żółty Azję, niebieski Oceanię, a biały Europę. Każda grupa powinna wybrać jeden z tych kolorów.

Każda parafia czy szkoła obecna na spotkaniu otrzyma dyplom uczestnictwa z „Audiencji u Królowej”. Należy też przywieźć ze sobą transparent z nazwą miejscowości, parafii, szkoły lub dowolnym hasłem. Parafie i szkoły przywożą poczty sztandarowe, które uroczyście wprowadzone zostaną na wały jasnogórskie.

Organizatorami „Audiencji u Królowej” są: klasztor paulinów na Jasnej Górze, Papieskie Dzieła Misyjne arch. częstochowskiej i Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz czasopisma dziecięce w Polsce.