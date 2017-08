Jasna Góra: XI pielgrzymka młodych z archidiecezji dotarła do Czarnej Madonny

W tym roku po raz jedenasty odbyła się pielgrzymka młodzieży z archidiecezji katowickiej. Szlakiem Orlich Gniazd pielgrzymowało blisko 250 młodych ze Śląska. W środę wieczorem dotarli na Jasną Górę, a w czwartek Eucharystią przed obrazem Czarnej Madonny zakończyli swoją pielgrzymkę.

– Idziecie, aby dać świadectwo. Mówiąc językiem obrazów możemy powiedzieć, że idziecie zobaczyć Matkę Bożą, ale idziecie też po to, aby Maryja Was zobaczyła. Jak troskliwa Matka patrzy na swoje dzieci – powiedział do młodych pielgrzymów metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc, który w kościele św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku odprawił dla nich Eucharystię.

Wspominając św. Jana Chrzciciela hierarcha mówił do młodych, że to właśnie on wskazał na Jezusa Chrystusa jako Baranka Bożego. – I my mamy w ten sposób wskazywać na Chrystusa. Swoim życiem, świadectwem – dodał.

Pielgrzymi wspominali także początki pielgrzymki. – Wszystko zaczęło się od liceum. Wówczas z naszym katechetą ks. Zenonem Boneckim, który teraz posługuje w Zambii, postanowiliśmy wyruszyć pierwszy raz. I tak to się zaczęło. Następnie zapraszaliśmy znajomych, oni swoich znajomych i w ten sposób w pielgrzymce brało udział coraz więcej osób – wspomina Marek Dziura.

Wraz z młodymi pielgrzymują także duszpasterze. Ks. Bogdan Kania mówi, że „wiele jest osób które przychodzą porozmawiać, wyspowiadać się”. – To cieszy, że młodzi w ten sposób przeżywają swoją wiarę – dodaje.

Podczas pielgrzymki metropolita katowicki podziękował także za pięcioletnią posługę ks. Marcinowi Wierzbickiemu, który był duszpasterzem młodzieży. Na to miejsce został wyznaczony ks. Wojciech Iwanecki, który także pielgrzymował do Częstochowy.

Pielgrzymka Młodych Archidiecezji Katowickiej szlakiem Orlich Gniazd co roku odbywa się pod koniec sierpnia. W ten sposób jest dla wielu jej uczestników zakończeniem wakacji oraz duchowym przygotowaniem do rozpoczynającego się roku szkolnego. Corocznie uczestniczy w niej ponad 200 osób.