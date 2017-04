Jasna Góra: zakończyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka

Mszą św. pod przewodnictwem bp. Marka Marczaka zakończyła się dziś 81. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę. Delegat KEP ds. duszpasterstwa akademickiego zachęcał młodzież do przyjęcia postawy miłości miłosiernej w świecie.

Ukazując młodym konieczność i konsekwencje upływu ziemskiego czasu, który nieuchronnie wiedzie nas ku śmierci, biskup wskazał na nową logikę czasu, w którą wprowadza nas Zmartwychwstanie, bo ono panuje nad śmiercią. Przestrzegał przed mentalnością zamykania sensu życia tylko do ram jego ziemskiego trwania. Zachęcał do „młodości w Bogu”.

Delegat KEP ds. duszpasterstwa akademickiego stawiał młodym pytanie czy należą do świata Zmartwychwstania i życia czy pozwolą się zamknąć tylko w ramy ziemskiego czasu, który niszczy fizycznie i duchowo, który czyni nas jedynie coraz starszymi, przygiętymi do ziemi. I zauważył, że na pytanie czym jest dla mnie Zmartwychwstanie – są dwie odpowiedzi: wiara i ufność albo sceptycyzm apostoła Tomasza. A właściwą odpowiedź weryfikują nasze postawy życiowe – wyjaśniał biskup Marczak.

Delegat KEP ds. duszpasterstwa akademickiego zachęcał studentów do przyjęcia wyobraźni o miłosierdziu we współczesnym świecie. „Jezus daje nam swojego Ducha, abyśmy także i my odpuszczali i kochali miłością miłosierną. Jeżeli by tej miłości miłosiernej zabrakło w nas, w naszej wspólnocie, w Kościele, to ta wspólnota i ten Kościół byłby światu zupełnie niepotrzebny. To jest jedyna misja, w której nikt nas w świecie nie zastąpi” – podkreślił bp Marczak.

81. Pielgrzymka Młodzieży Akademickiej odbyła się w dniach 21-23 kwietnia na Jasnej Górze i przebiegała pod hasłem: „Wstań. Głoś! Zaryzykujesz?”.