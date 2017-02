Jawiszowice: w parafialnym komiksie nawet wróble rozmawiają o Ewangelii

Już 50. komiks komentujący niedzielną Ewangelię opublikowano w „Mater Dolorosa”, tygodniku parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach-Osiedle Brzeszcze koło Oświęcimia. Zdaniem proboszcza, ks. Eugeniusza Burzyka, komiksy z komentarzami ewangelicznymi „to ewenement w skali kraju, a może i całego Kościoła”.

Komiksy ukazują się regularnie co tydzień, od Niedzieli Palmowej ubiegłego roku. Ich autorami są Małgorzata Kuderska i Kuba Jarnot, młodzież zaangażowana w duszpasterstwo i ewangelizację parafii.

Jubileuszowy komiks przedstawia rozmowę dwóch wróbli, na temat słów Jezusa na najbliższą niedzielę: „Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi”. Na linie siedzą dwa wróble. Pierwszy mniejszy, trochę strachliwy, pyta drugiego, większego, który jest „wyluzowany”: – A Ty nie robisz zapasów na jutro?, drugi: – Nie, gołąb mnie żywi. Pierwszy: – Gołąb?, drugi: – Tak, ptasi móżdżku!

Jak wyjaśnia proboszcz, opinia, co do kształtu i wydźwięku ilustracji, należy zawsze do niego. Duchowny ocenia komiksy pod kątem teologicznym. „Kiedy mam inne zdanie niż młodzi autorzy na temat powstającego komiksu, to prawie zawsze z niego rezygnuję, nawet jeżeli wiąże się to z ryzykiem krytyki ze strony parafian, co jednak do tej pory się nie zdarzyło” – zapewnia. Jego zdaniem, tego typu komiks, „to ewenement w skali kraju, a może i całego Kościoła”.

Autorzy publikacji wierzą, że jeśli nawet ktoś nie słuchał Ewangelii w czasie Mszy Świętej, to dzięki tym obrazkom coś w nim zostanie i w odpowiednim czasie zaowocuje, a może nawet zachęci do czytania Ewangelii.

Parafialna gazetka wydawana jest co tydzień, w kolorze, na dobrej jakości papierze, w starannej formie edycyjnej, w nakładzie 500 egzemplarzy, a w święta nawet w 900 egzemplarzach. Komiksy publikowane są także na stronie facebookowej parafii i fanpage’u proboszcza.