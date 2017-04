Jedne z najcięższych tras EDK powstały w Beskidach

Około 1 300 osób zamierza wyruszyć w piątek wieczorem z Andrychowa na jedną z dziewięciu przygotowanych tras Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. To trzeci rejon wśród 299 w całej Polsce, – po Krakowie i Dziemianach – który zgromadził tak dużą liczbę ludzi gotowych wziąć udział w nocnej, wyczerpującej wędrówce z krzyżem na beskidzkich szlakach. Uczestnicy modlitwy do pokonania mają co najmniej 40 kilometrów – w zimnie, deszczu i błocie.

Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej – od Śląska Cieszyńskiego przez Beskid Żywiecki i Mały – w tym roku zorganizowano 24 trasy ekstremalne i 7 tras na wzór EDK. W sumie ich uczestnicy przejdą około tysiąca kilometrów.

Najwięcej pątników wyruszy dziś z Andrychowa. Do wyboru mają 6 tras ekstremalnych i 3 na wzór EDK. Prowadzą one różnymi trasami do sanktuariów w Kalwarii Zebrzydowskiej lub w Rychwałdzie, do Wadowic lub dookoła Andrychowa.

Jak poinformowała koordynator EDK w diecezji bielsko-żywieckiej Dorota Janosz, przed rozpoczęciem andrychowskiej EDK uroczystą Mszę św. odprawi w kościele św. Macieja bp Roman Pindel. „Zachęcamy każdego uczestnika EDK do skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej przed wyruszeniem na trasę EDK. Nasi księża jak zwykle zaoferowali się z posługą w konfesjonale w dniu startu EDK na dwie godziny przed Mszą św. o 20:00” – dodała.

Wśród wyznaczonych na terenie diecezji szlaków są takie, które uważa się za jedne z najtrudniejszych w całej Polsce – wiodące wzdłuż beskidzkich szczytów, z sumą przewyższeń około 2 tys. metrów.

Trzy trasy poprowadzą z kościoła pw. św. Andrzeja Boboli. 50-kilometrowa trasa prowadzi przez beskidzkie szczyty: Szyndzielnię, Błatnią, Brenną, Biały Krzyż, Skrzyczne i Bystrą.

Po raz pierwszy w historii na trasę EDK wyruszą z katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej. 7 kwietnia po wieczornej Mszy św. uczestnicy, zaopatrzeni w drewniane krzyże, pójdą przez Białą i Lipnik na Hrobaczą Łąkę, potem przez Kozy, następnie obrzeżami Pisarzowic i Janowic do Starej Wsi, stamtąd przez Janowice, Podlesie i Komorowice na Sarni Stok i Trzy Lipki.

Najdłuższa trasa w diecezji znajduje się w rejonie Czechowic-Dziedzic i liczy 67 km. Wiedzie dookoła Jeziora Goczałkowice.

EDK wystartuje również m.in. z kościoła Zesłania Ducha Świętego w Kozach Gajach. Do wyboru są tam dwie trasy zeszłoroczne Kozy – Kozy, liczące odpowiednio 20 km i 42 km oraz nowa, 53-kilometrowa Kozy – Kalwaria Zebrzydowska. Będzie to jedyna trasa do Kalwarii Zebrzydowskiej wychodząca z województwa śląskiego.

Ekstremalna Droga Krzyżowa polega na pokonaniu wybranej, około 40-kilometrowej trasy w nocy z modlitwą na ustach. Każdy uczestnik może pobrać ze strony www.edk.org.pl lub otrzymać od lidera rejonu specjalnie przygotowane na tę okoliczność rozważania – w formie książeczki lub w formie mp3.

W tym roku tematem przewodnim rozważań będzie „Droga przełomu”. Teksty napisane zostały przez osoby świeckie, zgromadzone w duszpasterstwie Wspólnota Indywidualności Otwartych, prowadzonym przez ks. Jacka „Wiosnę” Stryczka – twórcę „Szlachetnej Paczki”. Wśród autorów rozważań są m.in. lekarze, informatycy, pracownik fabryki oraz managerowie IT. To właśnie w tym środowisku i z inicjatywy ks. Stryczka narodziła się idea EDK w 2009 r.