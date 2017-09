Jędrzejów: kolejny etap na drodze do kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka

Ojcowie cystersi z Jędrzejowa wydelegowali do Rzymu o. Grzegorza Brodackiego – zakonnika z jędrzejowskiego archiopactwa, aby na miejscu gromadził i analizował dokumenty służące do przeprowadzenia procesu kanonizacyjnego bł. Wincentego Kadłubka. Był on mnichem w tutejszym klasztorze, tutaj jest pochowany i odbiera cześć.

„O. Grzegorz Brodacki rozpoczyna studia doktoranckie w Rzymie, zna kilka języków i na miejscu będzie mógł monitorować przebieg procesu” – mówi opat jędrzejowskiego klasztoru o. Edward Stradomski.

Chodzi m.in. o to, aby z archiwów watykańskich zebrać wszystkie ważne i potrzebne dokumenty, opracować je i przekazać Kongregacji ds. Świętych. To konieczna ścieżka na drodze procesu kończącego się ogłoszeniem danej osoby świętym i wyniesieniem jej na ołtarze. Zajmie to co najmniej kilka lat.

W opinii ojców cystersów z roku na rok wzrasta kult związany z błogosławionym w XVIII w. zakonnikiem, co ma zasadnicze znaczenie w procesie kanonizacyjnym. Jest także bogata dokumentacja świadectw cudów, które miały mieć miejsce za wstawiennictwem Wincentego Kadłubka. „Bodaj jedno z ostatnich dotyczy diecezji sandomierskiej i narodzin zdrowego dziecka, które miało urodzić się chore i być bezpośrednim zagrożeniem dla życia matki” – mówi o. opat Stradomski.

Postulatorem badającym dokumenty w Polsce jest ojciec Ignacy Rogusz z Opactwa Cystersów w Szczyrzycu.

W przyszłym roku Jędrzejów będzie świętował okrągłą rocznicę 800-lecia przybycia Wincentego Kadłubka do klasztoru.

Od 1 stycznia 2016 roku błogosławiony jest patronem Jędrzejowa. Od tego czasu również kościół klasztorny w Jędrzejowie ma tytuł sanktuarium diecezjalnego bł. Wincentego Kadłubka.

Z kolei w październiku 2011 r., w efekcie osobistego spotkania delegacji cystersów i radnych jędrzejowskich z kard. Stanisławem Dziwiszem, na wniosek opata jędrzejowskiego oraz burmistrza Jędrzejowa – kardynał Dziwisz ustanowił postulatorów procesu kanonizacyjnego bł. Wincentego Kadłubka.

Opactwo jędrzejowskie powstało ok. 1140 r., jako filia burgundzkiego klasztoru Morimond. Przebudowany później kościół ponownie konsekrował w 1210 r. biskup krakowski Wincenty Kadłubek.

Wincenty Kadłubek urodził się ok. 1160 r. we wsi Karwów koło Opatowa. Był biskupem krakowskim, historiografem, człowiekiem wielkiej wiedzy i kultury, reformatorem Kościoła oraz doradcą panujących. Dobrowolnie zrezygnował z biskupstwa, aby zostać mnichem. Pieszo przywędrował w tym celu z Krakowa do Jędrzejowa.

Na polecenie księcia Kazimierza II Sprawiedliwego spisał po łacinie „Kronikę Polski” (niestety spłonęła). Wprowadził zwyczaj palenia wiecznej lampki przed tabernakulum. Zmarł 8 marca 1223 r. w Jędrzejowie. Został ogłoszony błogosławionym w 1764 roku – beatyfikował go Klemens XIII.

Bł. Kadłubek jest drugim patronem diecezji kieleckiej (wspomnienie 9 października). Jego relikwie powędrowały stąd do ponad 40 polskich i zagranicznych kościołów.