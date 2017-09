Jedyna taka piesza pielgrzymka – klerycy wrocławskiego seminarium dotarli na Jasną Górę

W pieszej pielgrzymce na Jasną Górę dotarło 15 kleryków III roku Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu wraz z prefektem ks. Łukaszem Piłatem. Wspólne pielgrzymowanie jest jedną z form przygotowań do uroczystości obłóczyn, podczas której alumni otrzymują prawo noszenia stroju duchownego – sutanny. We wrocławskim seminarium to już tradycja – pielgrzymka odbyła się po raz 45.

– To nie była wędrówka tylko na Jasną Górę, ale do naszego kapłaństwa – podkreślił kleryk Natan. Seminaryjni pielgrzymi idą nieco inną trasą niż diecezjalni pątnicy, odwiedzają wiele rodzin i parafii, w których nocują. Idą w niej jedynie klerycy jednego rocznika, zatem liczebnie stanowią niewielką grupę. – Spotkania przeżywane w drodze mają dla nas ogromne znaczenie – wyjaśnia kleryk, bo możemy zobaczyć siebie w roli duszpasterskiej w tych rodzinach, które nas goszczą. To sprawdzian, jak sobie radzimy w kontaktach z drugim człowiekiem, czy jesteśmy gotowi na to, by tym ludziom nieść Chrystusa.

Seminaryjni pielgrzymi z wdzięcznością opowiadali o wielkiej gościnności z jaką byli przyjmowani. Podkreślili też, że pielgrzymka była dla nich wielką lekcją wytrwałości, bo „pogoda nie rozpieszczała”. Towarzyszyła im zachęta – „Nie bądź BMW – bierny, mierny, ale wierny. Zaszalej. Daj się ponieść Chrystusowi”.

Dorian swoje życie i powołanie codziennie zawierza Matce Bożej, stąd pielgrzymowanie na Jasną Górę jest dla niego dopełnieniem osobistego przymierza z Maryją. Klerycy w 7 dni pokonali ok. 220 km.

Alumni III roku Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu strój duchowny tradycyjnie przyjmą 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.