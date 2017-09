„Jedź i kochaj” – Lednica Motocyklisty u św. Wojciecha i Prymasa Polski

Motocykliści z całej Polski uczestniczący 16 września w kolejnej Moto-Lednicy zjechali do Gniezna, by pokłonić się św. Wojciechowi i spotkać z Prymasem Polski. Na pamiątkę podarowali abp. Polakowi krzyż zrobiony z motocyklowego łańcucha oraz przypinkę do kurtki upamiętniającą 100-lecie objawień fatimskich.

Lednica Motocyklisty jest jednym z najmłodszych spotkań organizowanych nad brzegami Jeziora Lednickiego. Odbywająca się zawsze pod koniec sezonu motocyklowego, jest okazją do podziękowania za wszystkie szczęśliwie przejechane kilometry. Punktem centralnym tegorocznej była południowa Msza św., po której uczestnicy przejechali na swoich maszynach pod Bramą Rybą. Była to także okazja do poświęcenia motocykli, czego przy wtórze silników dokonał lednicki duszpasterz o. Wojciech Prus OP.

Ponieważ pod Bramę Rybę nie mógł pojechać Prymas Polski, Lednica Motocyklisty przyjechała do Gniezna i zaparkowała przy katedrze gnieźnieńskiej, skąd uczestnicy, razem z abp. Wojciechem Polakiem i lednickimi duszpasterzami, poszli się pomodlić u relikwii św. Wojciecha. Podarowali też Prymasowi metalowy krzyż, którego ramiona zrobione zostały z motocyklowego łańcucha, t-shirt pasujący do motocyklowej kurtki i przypinkę upamiętniającą 100-lecie objawień fatimskich. Dziękując abp Wojciech Polak zaprosił wszystkich do Gniezna w roku przyszłym. Udzielił też motocyklistom błogosławieństwa życząc zawsze bezpiecznych powrotów do domu.