„Jesteście mocni!” – młodzi z archidiecezji gnieźnieńskiej świętowali w Inowrocławiu

Ponad pół tysiąca młodych ludzi z archidiecezji gnieźnieńskiej uczestniczyło w dorocznym spotkaniu młodzieży z okazji wspomnienia patrona św. Stanisława Kostki. Uczestnikom towarzyszył krzyż ofiarowany i poświęcony przez Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

Spotkanie odbyło się w sobotę 23 września, ale już w piątkowe popołudnie w Inowrocławiu zjawili się wolontariusze, by dopiąć wszystko na przysłowiowy ostatni guzik. Uczestnicy przyjechali nazajutrz rano. Spotkanie zorganizowano w inowrocławskiej hali widowiskowo- sportowej OSiR. Młodym towarzyszył abp Wojciech Polak, który w krótkim słowie nawiązał do hasła „Młodzi jesteście mocni” tłumacząc, co jest faktycznie źródłem siły i mocy w życiu.

Uczestnicy bawili się także na koncercie Mate.O, a później przeszli do kościoła pw. św. Józefa, gdzie wysłuchali świadectwa nawrócenia Andrzeja Sowy vel Koguta, autora książki „Ćpunk w Kościele”. Jego dawne życie to była nieustanna zabawa, alkohol i przypadkowe kontakty seksualne, coraz mocniejsze narkotyki, kolejne przekręty i kradzieże. A wszystko zaczęło się od momentu, w którym będąc w niższym seminarium duchownym, jako 14-latek po raz pierwszy zapalił marihuanę. W międzyczasie wraz z zespołem Maria Nefeli wygrał festiwal w Jarocinie i zyskał szacunek punkowej sceny muzycznej, by jednak po zaledwie kilku latach na własne życzenie wszystko stracić. Narkotyki okazały się ważniejsze. Gdy myślał, że nie ma już ratunku, że nikt już o nim nie pamięta, Bóg nieoczekiwanie wyciągnął do niego rękę. Spotkanie z kimś takim – jak przyznają młodzi – działa lepiej niż wielogodzinne, najrozsądniejsze nawet tłumaczenia i perswazje.

Życie swojego patrona św. Stanisława Kostki uczestnicy święta poznawali w czasie przemarszu do kościoła pw. św. Jadwigi Królowej, gdzie sprawowana była Msza św. pod przewodnictwem i z homilią o. Rafała Huzarskiego SJ, duszpasterza akademickiego z Torunia. Duchowny zachęcał młodych, by się nie poddawali w trudnościach i przeciwnościach, ale przeżywali je z ufnością, że Jezus jest z nimi w każdej sytuacji. Namawiał też młodych do odważnego poszukiwania swojego powołania.

Ostatnim punktem programu była adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził ks. Krzysztof Brzykcy z zespołem Nowa Pieśń. Błogosławieństwa na koniec udzielił misjonarz miłosierdzia ks. Jacek Dziel, który na adoracje przywiózł z markowickiego sanktuarium monstrancję poświęconą przez papieża Franciszka. Przez cały dzień młodym towarzyszył krzyż ofiarowany im w kwietniu przez Prymasa Polski. Wszyscy otrzymali też książeczki zawierające m.in. kalendarium wydarzeń diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży.