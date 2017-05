Jeszcze w tym roku rekrutacja do wolontariatu na Syberii

„Wolontariat Syberyjski” to kolejny projekt Zespołu Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. Jeszcze w tym roku planowana jest rekrutacja wolontariuszy, którzy pojadą na Syberię.

„Podczas wyjazdów na Syberię i spotkań z tamtejszymi duszpasterzami zrodziła się idea, że miło by było, gdyby grupa młodzieży zdecydowała się na wolontariat polegający na wyjeździe na Syberię i pomocy w tamtejszych parafiach” – wyjaśnił ks. Kryża, dyrektor biura Zespołu Kościołowi na Wschodzie przy KEP.

Dodał, że pomoc taka dotyczyłaby przede wszystkim pracy z dziećmi i młodzieżą, dzięki której młodzi Polacy podzieliliby się z rówieśnikami ze Wschodu swoją wiarą.

„Byłaby to okazja, żeby przenieść tam trochę naszej polskiej rzeczywistości i umocnić polskość w tych, którzy mają polskie korzenie. To byłaby wspaniała sprawa: gdyby taka grupa polskiej młodzieży, zdolnej do poświęceń i wyrzeczeń, zdecydowała się na taką współpracę” – powiedział kapłan. Podkreśli, że „Wolontariat Syberyjski” to nie jednorazowa akcja, ale projekt, który będzie kontynuowany i z pewnością wyda dobre owoce.

Rekrutacja wolontariuszy planowana jest jeszcze w 2017 r. Pierwszy wyjazd wolontariuszy na Wschód nastąpiłby na wiosnę 2018 r., aby – jak sugeruje ks. dyrektor – pomogli tamtejszym parafiom w przygotowaniach do obchodów świąt Wielkiej Nocy.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą się na stronie internetowej Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, dostępnej pod adresem: wschod.misje.pl.