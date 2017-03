Jubileuszowe Forum Młodych Archidiecezji Krakowskiej

W dniach 7-9 kwietnia odbędzie się XV Forum Młodych Archidiecezji Krakowskiej. Zgłoszenie na wydarzenie organizowane przez Ruch Apostolstwa Młodzieży można przesłać do 30 marca.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest fragment I rozdziału Ewangelii św. Łukasza: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. „Po rozważaniu ośmiu błogosławieństw, co przygotowało nas do przeżywania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, jest czas na to, by w maryjnym duchu rozpocząć przygotowania do spotkania papieża z młodymi w Panamie” – wyjaśniła Emilia Kolanko, jeden z organizatorów.

Jak dodała obecność na wydarzeniu to jednoznaczna odpowiedź na słowa papieża Franciszka z ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży o tym, by zejść z kanapy i założyć wyczynowe buty. „Sam przyjazd na Forum i chęć spotkania z drugim człowiekiem doskonale wpisują się w realizację tych słów. Jest to także odpowiedź na równie ważny apel Ojca Świętego, by być aktywnymi bohaterami historii, którzy chcą zostawić tutaj swój ślad i budować świat na Chrystusie i z Chrystusem” – podkreśliła.

W ramach jubileuszowego spotkania młodych przewidziano m.in. modlitwę brewiarzową, codzienną Eucharystię, drogę krzyżową z kopią krzyża Światowych Dni Młodzieży, specjalny koncert, a także konferencję nowego metropolity krakowskiego, abp. Marka Jędraszewskiego.

„W tym roku mamy wyjątkowego gościa – nowego pasterza naszego lokalnego Kościoła. To będzie jedna z jego pierwszych wizyt wśród nas, młodych krakowskiego Kościoła. Bardzo cieszymy się na to spotkanie” – zapowiedziała Sara Bounaoui, odpowiedzialna za kontakt z mediami.

O wyjątkowej atmosferze wydarzenia świadczą najbardziej wypowiedzi uczestników poprzednich edycji. „To będzie moje drugie Forum Młodych. W ubiegłym roku widziałam na nim wyjątkowe świadectwa wiary ludzi, którzy mają wspólny cel – przebywanie we wspólnocie z Jezusem oraz ze sobą nawzajem. Ten czas dał mi siłę oraz energię do działania, a także umocnił moją wiarę” – przyznała Faustyna Zaleśna z pierwszej klasy liceum.

Aby wziąć udział w Forum Młodych należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.grupyapostolskie.pl. Uzupełniony dokument można odesłać drogą mailową na adres biuro@grupyapostolskie.pl lub złożyć w siedzibie duszpasterstwa na ul. Wiślnej 7/12. W spotkaniu może wziąć każdy, kto ukończył 15 lat.

Forum Młodych Archidiecezji Krakowskiej to bezpośrednia odpowiedź na apel Jana Pawła II, aby co roku Niedziela Palmowa stała się Światowym Dniem Młodzieży na szczeblu diecezjalnym. Organizatorem spotkań jest Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, który jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, oficjalnie zarejestrowanym w 2007 r. Wcześniej funkcjonował jako Grupy Apostolskie, które stanowiły szkołę chrześcijańskiego życia oraz miejsce nauki osobistego apostołowania i dawania świadectwa wiary przez młodzież.