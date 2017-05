Kalisz: 3 czerwca centralne obchody jubileuszu 25-lecia istnienia diecezji (zapowiedź)

Centralne obchody jubileuszu 25-lecia istnienia Diecezji Kaliskiej połączone z 20. rocznicą wizyty Jana Pawła II w Kaliszu odbędą się w sobotę, 3 czerwca, pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza z udziałem ok. 20 biskupów.

Diecezjalne uroczystości, które zaplanowano przed sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, rozpoczną się o godz. 11.00 koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z Warszawy. W południe odprawiona zostanie dziękczynna Msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, który wygłosi też homilię. O godz. 15.45 przewidziano specjalny program dla młodzieży, m.in. koncert zespołu Tratwa Music Projekt, świadectwa uczestników ŚDM i koncert Mate.O.

Do udziału w uroczystości zostali zaproszeni biskupi, władze państwowe i samorządowe m.in. wszyscy prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie z terenu diecezji, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych i grup zawodowych. Będą też obecni przedstawiciele wszystkich parafii z diecezji.

Na uroczystości zaprasza biskup kaliski Edward Janiak, który wskazuje, że diecezja kaliska jest częścią Ludu Bożego, którą ustanowił i powierzył biskupowi, jako jej pasterzowi, Ojciec Święty Jan Paweł II 25 marca 1992 r. Bullą Totus Tuus Poloniae Populus. – Jubileusz 25-lecia pozwala zobaczyć drogę, jaką przeszedł nasz Kościół w czasach ostatniego ćwierćwiecza. Na drodze tej Bóg postawił konkretnych ludzi, którzy go tworzyli. Dzięki ich wspólnemu wysiłkowi dzisiaj możemy już odwoływać się do panującego powszechnie odczucia wspólnoty diecezjalnej, w której skład – w chwili jej tworzenia – weszły tereny wydzielone z sześciu różnych diecezji – podkreśla ordynariusz diecezji.

Biskup zaznacza, że wyjątkowym znakiem dla powstającego Kościoła Kaliskiego było wskazanie św. Józefa, Oblubieńca NMP i Opiekuna Zbawiciela, jako patrona diecezji. – To Jemu mój poprzednik, biskup Stanisław Napierała, zawierzył trudny proces budowania wspólnoty diecezjalnej. Także i ja w chwili objęcia diecezji powierzyłem Jemu całą swoją posługę – mówi bp Janiak.

Ordynariusz kaliski przypomina, że niezapomniane chwile przeżywała młoda diecezja kaliska podczas pielgrzymki do ojczyzny Jana Pawła II w dniu 4 czerwca 1997 r., który przybył do sanktuarium św. Józefa, by z tego miejsca przypomnieć o prawie człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. – Spełnianiem papieskiego apelu jest zanoszona od 2004 r. modlitwa pierwszoczwartkowa w intencji rodzin i obrony życia w kaliskim sanktuarium, gromadząca licznie diecezjan i czcicieli św. o Józefa z całej ojczyzny i z innych krajów – dodaje hierarcha.

Z najważniejszych wydarzeń umacniających wiarę diecezjan na przestrzeni 25 lat biskup wymienia: peregrynację kopii obrazu św. Józefa Kaliskiego w pierwszych latach istnienia diecezji, Misje Miłosierdzia połączone z nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego przeżywane we wszystkich parafiach, nawiedzenie parafii przez kopię cudownego obrazu Pani Jasnogórskiej, Kongres Eucharystyczny w 2015 r., którego przewodnim hasłem były słowa Jezusa: „Ja jestem chlebem życia”.

Bp Janiak wyraża wdzięczność Bogu i ludziom za tworzenie i rozwój dzieł duchowych oraz materialnych, które służą Kościołowi kaliskiemu. Szczególne słowa podziękowania kieruje do pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały za świadectwo życia i ofiarną pasterską posługę oraz biskupa pomocniczego Teofila Wilskiego, kapłanów diecezjalnych i zakonnych, osób konsekrowanych i wiernych.