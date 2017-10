Kalisz: konferencja nt. służby więziennej na rzecz społeczności lokalnej

Prelekcje nt. pracy społecznej skazanych na rzecz społeczności lokalnej, przygotowania skazanych do ról społecznych, czy roli kapelana więziennego wygłoszono w ramach konferencji „Służba więzienna na rzecz społeczności lokalnej”, która odbyła się w sali UAM w Kaliszu.

Obecny na konferencji biskup kaliski Edward Janiak dziękował funkcjonariuszom służby więziennej i kadry wychowawczej za ich pracę. – Dziękuję za to, co robicie dla skazanych, zwłaszcza młodych ludzi, pomagając im odnaleźć się w społeczeństwie. Dziękuję także za stałą współpracę z parafiami i Caritas Diecezji Kaliskiej – mówił hierarcha.

Stwierdził, że wraz z dobrobytem jawią się nowe zagrożenia czyhające na młodzież. – Takie konferencje są bardzo potrzebne, aby dzielić się doświadczeniami w jaki sposób przywracać młodego człowieka do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie – podkreślał ordynariusz diecezji kaliskiej.

Biskup zaznaczył, że w kwietniu br. miał okazję obejrzeć w Ostrzeszowie spektakl pt. „Za pięć godzin zobaczę Jezusa” w wykonaniu 11 osadzonych Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Dodał, że sztuka została przygotowana w profesjonalny sposób.

– Nie da się zresocjalizować nikogo w izolacji od społeczeństwa, nie da się uspołecznić młodych ludzi, jeżeli będą przebywać w miejscach izolowanych – powiedział prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik w wykładzie nt. konieczności uspołeczniania systemu resocjalizacji skazanych.

Z kolei o sytuacji funkcjonariusza pracującego w bezpośrednim kontakcie z osadzonym mówił ppłk Ryszard Czapracki.

O tym, jak ważną rolę spełnia kapelan więzienny opowiadał o. Andrzej Bawer z Zakonu Przenajświętszej Trójcy (Ojcowie Trynitarze) na przykładzie Aresztu Śledczego w Krakowie Podgórzu. Z inicjatywy zakonnika realizowane są projekty związane z wystawianiem przez osadzonych sztuk teatralnych.

Ciekawą inicjatywą krakowskiego kapelana jest także to, że co roku wykonuje z więźniami wizerunki Jezusa Nazareńskiego. – Wykonując wizerunki Pana Jezusa metodą decoupage więźniowie chcą nawiązać powtórny kontakt z rodziną. Na odwrocie swojej pracy wpisują dedykację i obietnicę – dla kogo to jest i co obiecują – mówi prelegent. Tak przygotowane obrazki o. Andrzej wysyła do rodzin. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby członkowie rodziny nie nawiązali powtórnego kontaktu. – Pan Bóg łączy, po prostu łączy – dodaje kapelan.

Kolejna inicjatywa to organizowanie w wakacje wyjazdów dla dzieci, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności. To tylko niektóre formy działalności kapelana więziennego z Krakowa.

W programie konferencji znalazły się również wykłady m.in. na temat efektów współpracy służby więziennej z ośrodkami opieki paliatywnej, roli kuratora sądowego w readaptacji społecznej skazanych, kształtowania pozytywnego wizerunku służby więziennej w społeczności lokalnej. Wskazywano też na pozytywne skutki angażowania skazanych w działania kulturalne.

Na konferencji obecny był także ks. Jarosław Kołodziejczak, kapelan Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, który w rozmowie z KAI podkreślał, że bardzo dobrze układa się współpraca między osadzonymi a parafią Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu, gdzie jest proboszczem.

– Osadzeni czynnie uczestniczą w życiu parafii. Wystawiają przygotowane przez siebie spektakle, najczęściej w niedzielę po Mszy św., jednym z nich była sztuka o św. Bracie Albercie. Pomagają także przy drobnych pracach porządkowych. W każdej grupie pielgrzymkowej organizowanej w parafii nie może zabraknąć miejsca dla kilku osadzonych. Byliśmy wspólnie na pielgrzymce w Niepokalanowie, Licheniu, Poznaniu, czy na Jasnej Górze, a także w Mikorzynie i Ostrzeszowie. Więźniowie mocno wpisują się w krajobraz kościoła będącego przy Oddziale Zewnętrznym, a oni sami mówią, że pobliski kościół to ich miejsce – mówi duchowny.

Kapelan w każdą niedzielę odprawia dla nich Mszę św. i pełni posługę w konfesjonale. – Obecnie jeden z osadzonych przygotowuje się do przyjęcia chrztu św., kilkunastu z nich przyjęło także w ostatnim czasie sakrament bierzmowania. Budujące dla mnie jest to, że wspólnie odmawiają koronkę do Miłosierdzia Bożego czy modlą się na różańcu w intencjach, o które ich proszę – zaznaczył ks. Jarosław Kołodziejczak.

Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizowana jest w areszcie Noc Konfesjonałów z adoracją przed Najświętszym Sakramentem. Każdego roku odbywa się spotkanie opłatkowe z księżmi biskupami, a także kolęda w celach, o którą osadzeni sami dopominają się. – Od osadzonych możemy dużo nauczyć się, ponieważ starają się czynić wiele dobra. Cieszę się, że społeczeństwo ich akceptuje i w ten sposób daje szansę na powrót do normalnego życia. Niektórzy z nich po wyjściu z aresztu dzwonią do mnie z życzeniami świątecznymi, a często dzielą się ze mną na temat znalezionej pracy. Cieszą się, że mogą pochwalić się, że im się coś udało – stwierdził kapelan.

Organizatorami konferencji były Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu i Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim.

Patronat nad wydarzeniem objęli wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann i biskup kaliski Edward Janiak.