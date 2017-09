Kalisz: konferencja z okazji 25-lecia utworzenia diecezji kaliskiej

O powstaniu diecezji kaliskiej i najważniejszych wydarzeniach mających miejsce na przestrzeni 25 lat można było posłuchać podczas konferencji, która odbyła się w Centrum Józefologicznym w Kaliszu pod patronatem biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Dużo uwagi poświęcono 20-leciu istnienia w diecezji Akcji Katolickiej.

Konferencję otworzył bp Edward Janiak, który podkreślał, że jubileusz to czas dziękczynienia za to, co zostało zrobione. – Jeżeli mówimy o jubileuszach to nie myślimy tylko o obiektach, kościołach, ale przede wszystkim o ludziach, którzy tę historię tworzyli – powiedział biskup kaliski.

Zwrócił uwagę na powołanie do istnienia Akcji Katolickiej. Dziękował jej członkom za wielkie zaangażowanie w życie Kościoła Kaliskiego. Zachęcał do sięgania po nową publikację wydaną z okazji 25-lecia utworzenia diecezji kaliskiej pod redakcją ks. dr. Sławomira Kęszki.

Jerzy Aleksander Splitt mówił o przynależności terenów dzisiejszej diecezji kaliskiej przed jej powstaniem. Przypomniał, że w XIX w. utworzono diecezję kujawsko-kaliską, którą potem przekształcono w diecezję włocławską. Podkreślał, że obecna diecezja kaliska powstała z 6 diecezji, a więc archidiecezji poznańskiej, wrocławskiej, gnieźnieńskiej oraz diecezji włocławskiej, częstochowskiej i opolskiej.

Ks. dr Sławomir Kęszka skupił się na początkach diecezji kaliskiej, a także przedstawił jej dotychczasowe dzieje. Przypomniał, że diecezję kaliską powołano do istnienia 25 marca 1992 r. na mocy bulli papieża Jana Pawła II ,,Totus Tuus Polniae Populus’’. Katedrą ustanowiono kościół pw. św. Mikołaja w Kaliszu, a konkatedrą – kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Patronem diecezji kaliskiej został św. Józef, Oblubieniec NMP i Opiekun Zbawiciela.

Wykład pt. „Troska o świętość zrzeszonych w Akcji Katolickiej – szkole świętości” wygłosił ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka z diecezji bielsko-żywieckiej. Wskazywał, że bardzo ważną rolę odgrywa formacja duchowa członków Akcji Katolickiej, którzy są posyłani do przemieniania świata w oparciu o Ewangelię. Cytował też słowa św. Jana Pawła II odnoszące się do osób zrzeszonych w Akcji Katolickiej.

Z kolei ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński ukazywał osobowość świętego na przykładzie św. Józefa. Odwoływał się do życia św. Józefa i stwierdził, że to potężny patron Kościoła Powszechnego. Wskazywał, że święty jest wzorem dla męża i ojca.

W czasie obrad nastąpiło rozstrzygnięcie diecezjalnego konkursu pt. „Męczeństwo duchowieństwa polskiego w okresie II wojny światowej”, do którego przystąpiła młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W konferencji uczestniczyli: biskup kaliski Edward Janiak, pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, duchowieństwo, członkowie Akcji Katolickiej, młodzież i osoby zainteresowane tą tematyką.

Organizatorami konferencji byli: Wydział Teologiczny oraz Zakład Historii Kościoła i Patrystyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej. Nad całością czuwali ks. prof. dr hab. UAM Michał Kieling i ks. dr Sławomir Kęszka.