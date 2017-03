Kalisz: odpust ku czci św. Józefa, patrona diecezji kaliskiej

Chcemy prosić św. Józefa, aby chronił nas od wszystkich szatańskich zakusów, byśmy byli wierni Chrystusowi i Jego Ewangelii – mówił biskup kaliski Edward Janiak, który przewodniczył Mszy św. odpustowej ku czci św. Józefa, patrona diecezji kaliskiej. Wraz z nim modlili się biskup pomocniczy Łukasz Buzun, pierwszy ordynariusz kaliski bp Stanisław Napierała i licznie zgromadzeni kapłani.

Rozpoczynając Eucharystię, biskup kaliski Edward Janiak, dziękował św. Józefowi za prowadzenie Kościoła Kaliskiego. Wspomniał też papieża Franciszka, który cztery lata temu przejął ster w Kościele Powszechnym. Wskazał, że za tydzień diecezja kaliska będzie dziękować za 25 lat istnienia w tych strukturach, które powołał Jan Paweł II.

W homilii bp Łukasz Buzun wskazywał na wyraźne podobieństwo między starotestamentowym św. Józefem Egipskim a św. Józefem, Opiekunem Zbawiciela. – Bóg zlecił tym dwóm osobom ważne zadania, bo znalazł w nich ludzi wiernych pragnących z odwagą odpowiedzieć na Jego wezwanie – stwierdził celebrans.

Zaznaczył, że św. Józef na drodze swojego życia doświadczał krzyża. – My też w Wielkim Poście kontemplujemy krzyż, który uwalnia nas od tego, co nas krępuje, a człowieka krępuje egoizm, narcyzm, skłonności spowodowane lękiem o siebie albo szukaniem swoich racji, które zanieczyszczają prostotę wiary, do której jesteśmy powołani – powiedział hierarcha.

Przekonywał, że św. Józef wzywa człowieka do prostoty wiary, do otwartości i chce być opiekunem całego ludzkiego życia. – Wraz z Maryją i Józefem zbliżamy się do Chrystusa Paschalnego, który wciąż żyje i działa w swoim Kościele – mówił biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Zachęcał wiernych do świętowania niedzieli. – Rodzina powinna poświęcić czas na wspólne celebrowanie tego świętego dnia przede wszystkim poprzez uczestnictwo w Eucharystii – podkreślał bp Buzun.

Po komunii św. w kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego biskupi odmówili litanię do św. Józefa i zawierzyli patronowi całą wspólnotę diecezji kaliskiej.

Dziękując biskupom, kapłanom i wiernym za wspólną modlitwę ks. prał. Jacek Plota wskazał, że doroczna uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa wpisuje się w jubileusz 25-lecia powołania do istnienia diecezji kaliskiej. Dodał, że dziś we wszystkich kościołach czytany jest list pasterski, w którym biskup kaliski Edward Janiak pisze, że „wyjątkowym znakiem dla powstającego Kościoła Kaliskiego było wskazanie św. Józefa, Oblubieńca NMP i Opiekuna Zbawiciela, jako patrona diecezji. To Jemu mój poprzednik biskup Stanisław Napierała, zawierzył trudny proces budowania wspólnoty diecezjalnej. Także i ja w chwili objęcia diecezji powierzyłem Jemu całą swoją posługę”. Kustosz kaliskiej bazyliki dodał, że bp Edward Janiak w podziękowaniu za opiekę św. Józefa ofiarował bazylice trzy obrazy, a są to: „Zaślubiny św. Józefa”, „Bł. Aniela Salawa” i „Ecce Homo”. Przypomniał też, że św. Józef jest patronem Wyższego Seminarium Duchownego i Centrum Józefologicznego w Kaliszu oraz mediów diecezjalnych: Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, dwutygodnika „Opiekun” i telewizji internetowej „Dom Józefa”.

Podczas Mszy św. zaśpiewał Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej pod dyrekcją Marka Łakomego.

W Sanktuarium św. Józefa znajduje się cudowny obraz Świętej Rodziny nieznanego autora, namalowany ok. 1673 r., w którym szczególną cześć odbiera św. Józef. Obraz został ukoronowany koronami papieskimi 15 maja 1796 r. W 1985 r. miała miejsce rekoronacja obrazu Świętej Rodziny i IV Międzynarodowy Kongres Józefologiczny. 25 marca 1992 r. św. Józef został patronem nowo utworzonej diecezji kaliskiej. W latach 1994-1996 odbyła się peregrynacja kopii obrazu Świętej Rodziny po całej diecezji. Największym wydarzeniem w historii była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II 4 czerwca 1997 r., który nawiedzając bazylikę wypowiedział znamienne słowa: ,,to sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i Narodu. Jest ono znane w całej Polsce i jest nawiedzane przez rzesze pielgrzymów’’. Stolica Apostolska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wiernych, 30 sierpnia 1997 r. potwierdziła, że św. Józef jest Patronem i Opiekunem miasta Kalisza. W dniach 27 września – 4 października 2009 r. odbył się w Kaliszu X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny.

Przy Sanktuarium św. Józefa istnieje Kaliskie Bractwo Świętego Józefa, którego opiekunem jest kustosz bazyliki ks. prał. Jacek Plota. Bractwo zostało ponownie erygowane 17 lat temu po wielu latach zawieszonej działalności spowodowanej zaborami i wybuchem kolejnych wojen. Bractwo pomaga w przeżywaniu kultu św. Józefa, ale również daje świadectwo wiary na wzór Cieśli z Nazaretu. Bracia czynią to w kręgach rodzinnych, ale i w życiu Kościoła przez udział w uroczystościach parafialnych i diecezjalnych.