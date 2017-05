Kalisz: Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła u św. Józefa

Ponad dwa tysiące osób z całej Polski wzięło udział w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tegorocznej pielgrzymce przyświecało hasło: „Ks. Franciszek Blachnicki – Sługa Niepokalanej”.

Mszy św. przewodniczył biskup kaliski Edward Janiak. Wraz z nim modlili się: ks. Tomasz Opaliński, moderator krajowy Domowego Kościoła, ks. Michał Pacyna, moderator Domowego Kościoła diecezji kaliskiej, Katarzyna i Paweł Maciejewscy z archidiecezji poznańskiej, para krajowa Domowego Kościoła, Danuta i Paweł Macińscy, para Domowego Kościoła diecezji kaliskiej oraz liczne delegacje Kościoła Domowego z kapłanami z całej Polski.

W homilii ks. Michał Pacyna wskazywał na św. Pawła, który powinien być wzorem dla każdego katolika. – Jesteśmy zaproszeni, aby rozeznawać w swoim życiu co pochodzi od Pana Boga a co od złego ducha. Te głosy w nas się odzywają. Każdy przemawia, przychodzi ze swoją ofertą, proponuje różne możliwości. Trzeba bardzo mądrego rozeznania, aby nie dać się wprowadzić w błąd, aby nie pójść niewłaściwą drogą – mówił kaznodzieja, który zachęcał małżeństwa do wspólnej modlitwy i prowadzenia ewangelizacji.

Po komunii biskup kaliski, kapłani i przedstawiciele Kościoła Domowego udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa, gdzie para krajowa Kościoła Domowego zawierzyła patronowi wszystkie małżeństwa i rodziny oraz Domowy Kościół.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa biskup kaliski podkreślał, że sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, którego miał okazję spotkać w czasie swojej pracy w Niemczech, był człowiekiem o wielkiej wrażliwości.

Przekonywał, że rodzina jest najświętszym miejscem na ziemi. – W rodzinie człowiek rodzi się i wzrasta, a tyle jest dzisiaj trendów bardzo niebezpiecznych przeciwko rodzinie – mówił bp Janiak.

Zachęcał wiernych, aby na co dzień byli świadkami Chrystusa. – Św. Jan Paweł II mówił nam, żebyśmy odważnie wchodzili do Unii Europejskiej i napominał nas, że mamy do spełnienia ogromną rolę, żebyśmy nie wstydzili się swoich korzeni chrześcijańskich i byli odważnymi głosicielami Ewangelii. Kościół to nie jest ten podawany przez media liberalne, ale wy jesteście żywym Kościołem. Umacniajcie się w wierze, a jednocześnie idąc do tego świata jaki jest nie wstydźcie się Chrystusa i Jego Kościoła – powiedział ordynariusz diecezji kaliskiej.

Podczas pielgrzymki konferencję nt. działalności ks. Franciszka Blachnickiego nazwanego sługą Niepokalanej wygłosiła Jolanta Szpilarewicz.

W trakcie spotkania była okazja do wsparcia inicjatywy Caritas: „Rodzina rodzinie. Pomoc rodzinom syryjskim”.