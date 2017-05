Kalisz: Ogólnopolskie Młodzieżowe Dni Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu Młodych

177 młodych przyjechało do Kalisza na Ogólnopolskie Młodzieżowe Dni Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu Młodych, które odbywały się pod hasłem „Panie poślij mnie, abym głosił Imię Twe!”. Młodzież przez cztery dni modliła się u stóp św. Józefa w kaliskiej bazylice, uczestniczyła w ciekawych warsztatach, a także spotkaniach z gośćmi.

Tegoroczne Dni Wspólnoty adresowane były do uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej i gimnazjalistów. – Do Kalisza przyjechało 210 osób łącznie z opiekunami z różnych diecezji począwszy od diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przez diecezję zielonogórsko-gorzowską aż po archidiecezję krakowską. Wybraliśmy Kalisz, ponieważ pomyśleliśmy, że św. Józef jest dobrym patronem w dzisiejszych czasach ze względu na różne sytuacje związane z rodziną. Dla młodych ludzi może to być dobra lekcja zawierzenia siebie i swoich rodzin Matce Bożej i św. Józefowi – powiedział ks. Łukasz Luźny, diecezjalny duszpasterz Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Młodzi codziennie gromadzili się na Mszy św. w Sanktuarium św. Józefa, a warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi odbywały się w Wyższym Seminarium Duchownym.

Organizatorzy na czele z s. urszulanką Danutą Pusty, krajową moderatorką ERM, przygotowali bogaty program. Młodzież uczestniczyła w warsztatach, np. stolarskim, medycznym, hafciarsko-szydełkowym, muzyczno-wokalnym, animacyjnym, tanecznym, historycznym, teatralnym, dziennikarskim, fotograficznym.

– Po raz pierwszy uczestniczę w takim ogólnopolskim spotkaniu młodych, a do Eucharystycznego Ruchu Młodych działającego w mojej szkole należę od sześciu lat. Biorę udział w warsztatach animacyjnych, na które składają się różne tańce i zabawy. Po tym spotkaniu oczekuję, że będę więcej wiedzieć o św. Józefie, a także poznam nowych kolegów i koleżanki, którzy mają takie same zainteresowania – zaznaczyła Joanna Klimaszewska z Parchowa na Dolnym Śląsku.

– W Eucharystycznym Ruchu Młodych, który istnieje przy mojej parafii jestem od półtora roku. W Kaliszu biorę udział w warsztatach fotograficznych, ponieważ od dwóch miesięcy zacząłem interesować się fotografią. W czasie zajęć można nauczyć się wielu ciekawych rzeczy, np. jak fotografować obiekty w ruchu, czy jak dobrze wykadrować zdjęcie – mówił Julian Guliński z Witkowa Śląskiego.

Młodzież spotkała się także ze Wspólnotą Trudnych Małżeństw „SYCHAR”, gdzie małżonkowie opowiadali jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami w rodzinie, jak wspólnie modlić się, jak przeżywać czas dorastania i swojej relacji do Pana Boga. Kolejnym gościem był Andrzej Moszczyński, który propaguje „Traktat o nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” i jest wielkim promotorem i apostołem Maryi. Młodzi przeszli też w marszu z seminarium do bazyliki św. Józefa. – Brałam udział w marszu ulicami Kalisza. Było to dla mnie ciekawe przeżycie. Muszę przyznać, że kościół św. Józefa jest piękny – powiedziała Kaja Jakubowska z Parchowa.

W organizację Ogólnopolskich Młodzieżowych Dni Wspólnoty zaangażowała się młodsza grupa ERM działająca w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu, która prowadziła adorację przed Najświętszym Sakramentem. Pomocą służyli też wolontariusze. – Do Eucharystycznego Ruchu Młodych należę od ośmiu lat w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu. Chcę podkreślić, że warto przyjechać na takie spotkanie, ponieważ jest to nowe doświadczenie, poznaje się wielu ludzi, z którymi utrzymuje się znajomości przez długi czas. Oprócz zabaw poświęcamy czas na modlitwę. Czynnie angażujemy się w przeżywanie Mszy św. poprzez czytania albo śpiew psalmów. Wszyscy tworzą tutaj jedną zżytą rodzinę – stwierdziła wolontariusza Agnieszka Wypych z Kalisza.

Młodzieżowe Dni Wspólnoty zakończyła Msza św. w Sanktuarium św. Józefa pod przewodnictwem bp. Łukasza Buzuna, który w homilii odniósł się do dzisiejszej Ewangelii mówiącej o Eucharystii.

Biskup podkreślał, że każdy człowiek potrzebuje pokarmu z nieba, czyli Eucharystii i to ona powinna być w centrum życia. – W Eucharystii przyjmujemy Pana Jezusa do swego serca. Zostaliśmy z Nim związani przez chrzest święty. Pamiętajmy o Jezusie w codziennej modlitwie, a także osobistych rozmowach – mówił biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Życzył młodym, aby poprzez udział w Eucharystycznym Ruchu Młodych wzrastała w nich wiara.

Bp Buzun poświęcił i wręczył młodzieży Międzynarodowe Krzyże Eucharystycznego Ruchu Młodych. Następnie wszyscy obecni w kaliskiej bazylice odnowili wspólnie przyrzeczenia Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Na zakończenie Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa ks. Łukasz Luźny, duszpasterz Eucharystycznego Ruchu Młodych w diecezji kaliskiej wraz z s. Danutą Pusty, moderatorką krajową ERM-u z ramienia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek odczytali akt zawierzenia całej wspólnoty św. Józefowi.

W diecezji kaliskiej działa ok. 30 wspólnot Eucharystycznego Ruchu Młodych skupiających dzieci po komunii św. do piątej klasy szkoły podstawowej. Jest też kilka grup młodzieżowych, z których dwie z Rozdrażewa i Sobótki wzięły udział w Dniach Wspólnoty. Od trzech lat diecezjalnym duszpasterzem ERM jest ks. Łukasz Luźny, który był odpowiedzialny za organizację na szczeblu diecezjalnym.