Kalisz: pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Ochrony Środowiska i Służb Komunalnych

Do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przybyli dzisiaj po raz 19. pracownicy wodociągów, kanalizacji, ochrony środowiska i służb komunalnych z całej Polski. Każdego roku pielgrzymi gromadzą się na dziękczynieniu w kaliskiej bazylice, skąd pielgrzymują do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Mszy św. przewodniczył biskup kaliski Edward Janiak.

Witając pielgrzymów z całej Polski ks. prał. Jacek Plota przypomniał, że pielgrzymka przybywa w przeddzień 100. rocznicy objawień fatimskich i 36. rocznicy cudownego ocalenia św. Jana Pawła II.

W homilii bp Janiak wskazywał, że człowiek ciągle popełnia ten sam błąd, chce zająć miejsce Pana Boga i dyktować swoje zasady. „Wszyscy znamy przykazania Boże, ale na co dzień są one trudne do wykonania. Musimy jednak pamiętać, że nie zabijaj znaczy nie zabijaj, nie kradnij znaczy nie kradnij” – mówił biskup kaliski.

Odwołując się do objawień fatimskich podkreślał, że papież Jan Paweł II 36 lat temu został cudownie ocalony przez Matkę Bożą Fatimską. Zaznaczył, że Matka Boża wszędzie, gdzie dokonuje jakiegoś cudu to po to, żeby umocnić wiarę człowieka. – Wiary nie można zatrzymywać dla siebie. Trzeba być świadkiem wiary. Pan Bóg posługuje się ludźmi, żeby przekazać wiarę. W Krakowie papież Franciszek przypomniał biskupom, że bardzo dużą rolę w tej dziedzinie spełniają dziadkowie. Proszę dbajcie, aby w waszych rodzinach była pielęgnowana wiara i tradycja, bo to najbardziej przygotowuje młodego człowieka do życia – stwierdził hierarcha.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa bp Edward Janiak zawierzył patronowi pracowników wodociągów, kanalizacji, ochrony środowiska i służb komunalnych z całej Polski.

Organizatorami pielgrzymki są: Duszpasterstwo Krajowe oraz Prezydium Rady Krajowej Duszpasterstwa Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.