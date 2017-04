Kalisz: ponad 100 kapłanów na Nocy Konfesjonałów

W dziewięciu kościołach w Kaliszu ponad 100 kapłanów udzielało sakramentu pokuty. Tegoroczna Noc Konfesjonałów odbyła się pod hasłem „Nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo” (Łk 12,32).

Z sakramentu pojednania można było skorzystać w godz. 19.00-24.00 w kościołach: katedrze św. Mikołaja (ul. Kanonicka), Sanktuarium św. Józefa (pl. św. Józefa), Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (ul. Asnyka), Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego – kościele ojców jezuitów (ul. Stawiszyńska), kościele Opatrzności Bożej (ul. Polna), kościele Świętej Rodziny (Rogatka), kościele św. Apostołów Piotra i Pawła (os. Dobrzec), kościele św. Matki Teresy z Kalkuty (os. Ogrody), kościele ojców franciszkanów (ul. Św. Stanisława).

W tym samym czasie w świątyniach trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, a dzieło jednania ludzi z Bogiem wsparły swoją modlitwą siostry z różnych zgromadzeń zakonnych z diecezji kaliskiej oraz radiosłuchacze Radia Rodzina.

Do skorzystania z sakramentu pokuty zachęcał wiernych dyrektor Diecezjalnego Radia „Rodzina”, które było organizatorem Nocy Konfesjonałów w Kaliszu. – Ten czas jest czasem niezwykłym. Mamy wiele lęków w swoim życiu, wiele takich nocy, których się obawiamy, czasem są to nasze grzechy, słabości, niedoskonałości. Pan Jezus po raz kolejny zaprasza każdego z nas do tego, abyśmy w nocy przyszli do Niego i doświadczyli tego, co On już dokonał na krzyżu, czyli przejścia ze śmierci do życia. Nie ma takiej nocy, której Jezus nie pokonałby – mówił ks. Łukasz Skoracki.

Duchowny dodał, że kapłani z wielką radością i otwartością odpowiadają na zaproszenie, żeby służyć w konfesjonale tego wieczoru. – Jest to sprawdzone duszpasterskie działanie skierowane szczególnie do tych, którzy pracują do późna, żyją w zabieganiu, do powracających z pracy za granicą, ale także do wszystkich, którzy w atmosferze ciszy i spokoju mogli zatrzymać się i skorzystać z tego specjalnego czasu spowiedzi, by w ten sposób duchowo przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Ta spowiedź jest też okazją dla osób, które chcą dłużej porozmawiać z kapłanem – podkreślił dyrektor radia.

W konfesjonale posługę pełnił także biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun.