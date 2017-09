Kalisz: rodziny z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” modliły się u św. Józefa

Najlepszą obroną przed złem jest modlitwa – mówił biskup kaliski Edward Janiak w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu podczas XXII Pielgrzymki Rodzin Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Bp Janiak podkreślił w homilii, że kult św. Józefa rozszerza się w całym świecie. Dodał, że decyzją Ojca Świętego Franciszka, od pierwszej niedzieli Adwentu w diecezji kaliskiej obchodzony będzie Rok Jubileuszowy św. Józefa. Zaznaczył, że papież nazwał kaliską bazylikę Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Nawiązał do kapłanów z Dachau, którzy po cudownym ocaleniu podjęli postanowienie szerzenia kultu św. Józefa i pielgrzymowania do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Dodał, że pierwsza pielgrzymka odbyła się w 1948 r. – Jak pamiętają najstarsi mieszkańcy Kalisza wielu księży wysiadając na stacji kolejowej, oddalonej od sanktuarium około 3 kilometry, na kolanach przemierzali tę drogę w duchu wdzięczności św. Józefowi. Przez wszystkie kolejne lata księża gromadzili się tutaj, by dziękować i dawać świadectwo wiary oraz czci do św. Józefa – powiedział bp Janiak.

Zachęcał wiernych, aby przekazywali wiarę młodemu pokoleniu. – Starajcie się, zwłaszcza w rodzinach, przekazywać te zasady młodemu pokoleniu. Wiara rodzi się ze słuchania, ale najbardziej przekonuje przykład. W tym pielgrzymowaniu niedościgłym przykładem są Najświętsza Maryja Panna i św. Józef – zaznaczył kaznodzieja.

Przekonywał, że najlepszą obroną przed złem jest modlitwa. – Od początku świata na ziemi toczy się wojna między złem a dobrem. To zło przejawia się w formie ateizmu, ale też widzimy dzisiaj liberalizm płynący z Europy, który chce nas odciąć od korzeni chrześcijańskich. My bronimy się przed tym, ale najlepszą obroną jest modlitwa i wychowanie młodego pokolenia – stwierdził hierarcha.

Po komunii w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa biskup kaliski Edward Janiak zwierzył patronowi członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Odmówiona została także litania do św. Józefa i modlitwa o rychłą beatyfikację sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa słowa wdzięczności wypowiedział bp Czesław Kozon, który zaznaczył, że św. Józef jest obecny w świadomości katolików w Danii, ponieważ wiele szkół katolickich, a wcześniej szpitale były pod wezwaniem św. Józefa. Dodał, że józefitki były największym zgromadzeniem żeńskim w diecezji.

Przekonywał, że bardzo ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa tradycja katolicka. – Starajmy się, aby wiara dla każdego człowieka była codziennym źródłem łączności z Bogiem i przekazujmy ją dalej społeczeństwu. Pamiętajmy, że kto zaufa Bogu będzie pełen nadziei i radości – powiedział biskup z Danii.

W czasie Mszy św. śpiewał Chór Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kaliszu pod dyrekcją dr. Krzysztofa Niegowskiego.

Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem modlili się bp Czesław Kozon, biskup ordynariusz z Kopenhagi, a zarazem sekretarz Episkopatu Skandynawii, duchowieństwo, Jan Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu, Tomasz Nakielski, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Marian Rybicki, przewodniczący zarządu kaliskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i pielgrzymi z całej Polski.

W piątek wieczorem pielgrzymi mieli okazję wysłuchać „Akatystu ku czci św. Józefa Oblubieńca Bogarodzicy” w wykonaniu Chóru Męskiego pod dyrekcją Jakuba Tomalaka w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu.