Kalwaria Paclawska: XVI Podkarpacka Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi

Pokuta to znaczy spełniać swoje powołanie w sposób dobry, gorliwy, odpowiedzialny – tłumaczył abp Adam Szal podczas XVI Podkarpackiej Pielgrzymki Honorowych Dawców Krwi do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.

Metropolita przemyski zauważył w kazaniu, że w bieżącym roku przypada wiele rocznic związanych z wydarzeniami maryjnymi, a największym jest 100. rocznica objawień fatimskich. Kaznodzieja podkreślił, że warto popatrzeć na ich istotę nie tylko po to, aby je wspominać, ale po to, żeby zastanowić się, w jaki sposób ich treść przyjąć i zastosować w codziennym życiu.

– Najpierw trzeba pomyśleć o tym, że istotą wezwania Maryi, skierowanego do trojga pastuszków była zachęta, czy wręcz nakaz do nawrócenia i pokuty, do tego, aby odnowić, pogłębić i pielęgnować swoją relację do Pana Boga. To wszystko powinno zaowocować także zwróceniem się z miłością do bliźnich – mówił.

Odwołując się do słów siostry Łucji, hierarcha tłumaczył również na czym polega pokuta. – Pokuta, o którą Bóg prosi jest następująca: prowadzić życie sprawiedliwe i zgodne z Bożymi przykazaniami, ze wszystkiego czynić ofiarę Bogu. To znaczy spełniać swoje powołanie w sposób dobry, gorliwy, odpowiedzialny, być dobrym ojcem, matką, posłem, senatorem, księdzem, biskupem. Spełniać dobrze swoje obowiązki to jest pokuta, która budzi przekonanie, że jesteśmy blisko Pana Boga i Matki Bożej – mówił abp Szal.

Dużo miejsca w swoim kazaniu metropolita przemyski poświęcił nabożeństwu pierwszych sobót miesiąca, do których odprawiania zachęcała Matka Boża w Fatimie. Przypomniał, że w Kanie Galilejskiej Maryja powiedziała: „Czyńcie cokolwiek mój Syn wam powie”. Stwierdził, że to samo, ale w zmodyfikowanej formie powiedziała w Fatimie, polecając: nawracajcie się, odmawiajcie różaniec, czcijcie Niepokalane Serce, bądźcie otwarci na podejmowanie wyrzeczeń, bądźcie gorliwi w wypełnianiu swoich obowiązków. – Jest to zaproszenie dla nas – uznał abp Szal.

Metropolita przemyski stwierdził, że podziękowania należą się krwiodawcom, którzy w ten sposób chcą służyć Bogu i ludziom, bo jest to sposób „ofiarny, trudny i niezastąpiony”. – Wszyscy wiemy dobrze, że krew jest lekarstwem jest lekarstwem niezwykłym, bardzo skutecznym i niezastąpionym. Stąd niech nasza modlitwa będzie podziękowaniem krwiodawcom, którzy wstępują w ślady Chrystusa, który przelał krew za nas; w ślady Maryi, która współuczestniczyła w tym, co wydarzyło się na Kalwarii. Niech wstępowanie w ich ślady zaowocuje także i tą tajemnicą, która zwieńczyła krzyż, a którą było zmartwychwstanie – powiedział abp Szal.

Po Mszy św. pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na dróżkach kalwaryjskich.