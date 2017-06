Kalwaria Zebrzydowska: czterech neoprezbiterów zakonu bernardynów

Czterech braci diakonów zakonu bernardynów przyjęło w sobotę 17 czerwca w Kalwarii Zebrzydowskiej święcenia prezbiteratu. Sakramentu udzielił im bp Kazimierz Górny. Uroczystość odbyła się w bazylice Matki Bożej Anielskiej w kalwaryjskim sanktuarium.

W homilii bp Kazimierz Górny podkreślił, że kapłani są stróżami Eucharystii, bo „sprawowanie Eucharystii jest największą i najświętszą czynnością kapłana”. „Będzie służyć Bogu i służyć ludziom, aby w nich kształtować świadomość dziecka Bożego i wychowywać sumienia przez posługę w sakramencie pokuty. Będziecie prowadzić ludzi do Chrystusa, głosząc Dobrą Nowinę o nieskończonej miłości Boga do ludzi” – nauczał sędziwy hierarcha.

Emerytowany biskup rzeszowski wskazał, że kapłan, jeśli ma mieć serce na wzór Serca Jezusa, musi sam się o to nieustannie troszczyć. „Bądźcie prawdziwymi świadkami zmartwychwstałego Pana. Niech będą wam bliskie także wzory świętych, zwłaszcza zakonu franciszkańskiego, którzy w heroiczny sposób naśladowali Chrystusa ubogiego, pokornego, dźwigającego krzyż” – prosił nowo wyświęconych kaznodzieja.

Według niego, jeśli kapłan jest porwany przez miłość Chrystusa, będzie zawsze w stanie pokonywać wszelkie przeciwności, w przekonaniu, że wszystko może uczynić w Tym, który go umacnia. Odwołując się do św. Antoniego z Padwy, który nauczał, że „kto napełniony jest Duchem Świętym, ten przemawia różnymi językami”, biskup zaznaczył, że różne języki to różne sposoby świadczenia o Chrystusie, którymi kapłan przemawia wtedy, gdy inni w nim je widzą. „Świat dzisiaj oczekuje i potrzebuje dobrych kapłanów. A kapłan to mąż modlitwy. Im więcej miejsca poświęcimy modlitwie, tym bardziej będziemy świadomi, że nasze życie się przemienia i ożywia je siła miłości Bożej” – dodał bp Górny.

Szafarz sakramentu podkreślił też, że we współczesnej rzeczywistości nawet kapłanom grozi postawa, że będą ufać tylko w skuteczność środków ludzkich. „Trzeba nam więc bliskości z Jezusem, aby nie ulec zeświecczeniu. Trzeba mieć w sobie życie Boże, aby przekazywać prawdy wiary” – stwierdził.

Na koniec bp Górny powierzył nowych kapłanów opiece Matki Bożej Kalwaryjskiej. Życzył im wielkiej przyjaźni z Chrystusem. „Traktat o Bogu piszcie swoim życiem, z radością i miłością. Z Chrystusem serce ludzkie nigdy się nie starzeje. Życzę wam, abyście przez całe życie mieli młode serca, zawsze gotowe miłować Boga i służyć bliźnim” – podsumował.

Święcenia prezbiteratu przez posługę bp. Kazimierza Górnego przyjęło czterech braci diakonów: Kasjan Sadowski, Terencjan Krawiec, Tarsycjusz Bukowski i Sewerian Ślusarz. W niedzielę nowo wyświęceni kapłani odprawią w bazylice kalwaryjskiej Mszę św. prymicyjną.