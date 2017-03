Kalwaria Zebrzydowska: kapłani wysłuchali prelekcji o aktualności objawień fatimskich

Na temat aktualności objawień fatimskich oraz o istocie ich treści mówił 18 marca ks. Krzysztof Czapla SAC z Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem. Prelekcja była częścią pielgrzymki pokutnej kapłanów archidiecezji krakowskiej do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

– Jeśli jest to apel, wezwanie, które Bóg przez Maryję do nas kieruje to oznacza to, że jest to wezwanie, które musimy podjąć, bo aktualność objawień fatimskich jest wyzwaniem na dziś – mówił ks. Czapla. – Sercem Fatimy, tym co Bóg przekazuje nam przez Maryję i fakt jej objawień to jest owo nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi – zwrócił uwagę.

Kapłan zwrócił uwagę na to, że objawienia fatimskie zostały wprowadzone do liturgii Kościoła, dlatego nie jest to kwestia uznaniowa. – Jeśli coś wchodzi do liturgii to jest życiem Kościoła, a więc troską wszystkich nas – mówił. Prelegent wyjaśnił także, jaka jest poprawna forma kultu Niepokalanego Serca Maryi. I zwrócił uwagę na to, że należy podjąć wysiłki, aby 13 dzień miesiąca odzyskał swój obraz, aby był dniem, w którym wierni poznają orędzie Maryi, ponieważ nie ma aktualnie dyrektywy, która by porządkowała i określała kształt tego nabożeństwa. – Należy pokazać głębię, bogactwo i nadzieję Fatimy – podkreślił ks. Czapla.

– Niech rocznica objawień fatimskich będzie dla nas przynagleniem, by spojrzeć w głąb fatimskiego orędzia i dostrzec w nim zatroskane, niepokalane serce Maryi, o nasze zbawienie i każdego człowieka, ponieważ jak mówi Łucja, grzech nie ma narodowości i dotyka każdego, dlatego Maryja chce zbawienia wszystkich ludzi – wyjaśniał kapłan.