Kalwaria Zebrzydowska: rodziny z diecezji bielsko-żywieckiej pielgrzymowały do sanktuarium

Kilka tysięcy osób, uczestniczących 16 września w X Pielgrzymce Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Kalwarii Zebrzydowskiej, przeszło Dróżkami oraz modliło się wraz z bp. Piotrem Gregerem podczas Eucharystii przy ołtarzu polowym. Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej przyjął odnowione przyrzeczenia przysięgi małżeńskiej od kilkudziesięciu par oraz zachęcił rodziny do budowania wspólnoty miłości, pomocy, szacunku i przebaczenia na trwałym fundamencie.

W tym roku do Kalwarii rodziny z Podbeskidzia pielgrzymowały pod hasłem „Czas dla rodziny”. Wizytę w kalwaryjskim sanktuarium rozpoczęło nabożeństwo Drogi Krzyżowej od stacji „u Piłata” na szczyt Golgoty. Liczni pątnicy wsłuchiwali się w rozważania pasyjne inspirowane życiem i myślą św. Brata Alberta, przygotowane przez parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej.

Po modlitwie na dróżkach pielgrzymi zebrali się na placu odpustowym od strony Ukrzyżowania, by wziąć udział we Mszy św. polowej. Gości powitał przedstawiciel bernardynów – opiekunów sanktuarium. Zakonnik poprosił pielgrzymów o modlitwę oraz, by czuli się, jak u siebie w domu.

Bp Greger w homilii nawiązał do tematu pielgrzymki i podkreślił, że badania pokazują, że mamy coraz większy problem z tym, by w rodzinie mieć dla siebie czas.

„Chodzi o umiejętność twórczego, dobrze wspólnie spożytkowanego czasu. Ta kwestia stała się przedmiotem dyskusji, a następnie inicjatywy społecznej dotyczącej przywrócenia niedzieli jako dnia wolnego od handlu. Chodzi o to, aby żona i matka rodziny nie spędzała niedzielnego czasu siedząc za kasą supermarketu, ale by miała możliwość spędzenia czasu wspólnie z mężem i dziećmi” – zaznaczył, odwołując się do Listu apostolskiego św. Jana Pawła II poświęconego świętowaniu niedzieli „Dies Domini”.

W dokumencie tym, jak przypomniał biskup, papież wskazał, że pierwszy dzień tygodnia jest także Dniem Człowieka. „To jest dla nas ogromna szansa, ale od nas zależy, na ile potrafimy ją we właściwy sposób wykorzystać. To jest batalia o to, aby rodzina miała więcej czasu dla siebie. Każda wspólnota rodzinna winna być – taka jest jej natura – czytelnym znakiem przymierza” – zaapelował biskup.

„Niech będzie wspólnotą miłości, pomocy, szacunku i przebaczenia. To jest najbardziej przejrzysty znak budowania wspólnoty na trwałym fundamencie. Jeśli o to nie zadbamy, jeżeli zlekceważymy potrzebę dowartościowania czasu, możemy być rozczarowani, a przecież nikt tego nie chce” – wskazał bp Greger, dzieląc się osobistym świadectwem, dziękując Bogu za łaskę przyjścia na świat, wzrastania i dojrzewania w kochającej się rodzinie.

Dary ołtarza podczas liturgii zostały ofiarowane m.in. na dzieła miłosierdzia, prowadzone przez diecezjalną Caritas, związane z troską o rodziny z osobami niepełnosprawnymi.

Pod koniec Eucharystii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Kilkadziesiąt par małżeńskich odnowiło przysięgę, powtarzając w obecności biskupa słowa zapraszające Boga do swego życia.

Po Mszy św. pod przewodnictwem biskupa odbyło się krótkie nabożeństwo zawierzenia rodzin.

W czasie pielgrzymki schola z Lipnika zaśpiewała „Akatyst ku czci Bogurodzicy”. Swoim świadectwem dzieliło się także małżeństwo z Bielska-Białej, Lidia i Jarosław Tysnarzewscy. Pielgrzymi mogli złożyć podpisy wspierające akcję społeczną „Zatrzymaj aborcję”.

Pielgrzymkę zorganizował Wydział Duszpasterstwa Rodzin.