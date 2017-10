Kalwaria Zebrzydowska: „Różaniec do granic” w Pustelni św. Marii Magdaleny

Ojcowie i bracia bernardyni oraz pielgrzymi i mieszkańcy Kalwarii Zebrzydowskiej włączyli się w ogólnopolską inicjatywę „Różaniec do granic”. Wspólnie odmówili modlitwę różańcową w Pustelni św. Marii Magdaleny.

Wierni zgromadzili się na Górze Ukrzyżowania, gdzie przeszli wyżej, do Pustelni św. Marii Magdaleny. Tam, w niewielkiej kaplicy oraz wokół niej, odmówili Różaniec w intencji pokoju na świecie oraz w intencjach Kościoła i Ojczyzny, a następnie wzięli udział w pierwszosobotniej Mszy św.

Do kalwaryjskiego sanktuarium od rana przybywały grupy pielgrzymów z różnych stron Polski. Opiekunowie polskiej Jerozolimy mówią o długich kolejkach do spowiedzi i nieustannych modlitwach przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Popołudniu Jej czciciele weszli na Górę Ukrzyżowania i przyłączyli się do modlitwy różańcowej.

„Ten trud wejścia na górę oddaję w intencji wszystkich rodaków. Modlę się o pokój w naszym kraju, ten codzienny, wśród rodzin, sąsiadów i przyjaciół. Bo nie będzie pokoju na świecie, jeśli nie potrafimy sami go wprowadzać we własne życie” – powiedziała KAI Maria, która przyjechała do Kalwarii aż z Opola.

Pątniczka odwiedza sanktuarium regularnie, zazwyczaj na początku października, z okazji święta Matki Bożej Różańcowej. Dziś, widząc ludzi zmierzających w stronę Góry Ukrzyżowania, postanowiła do nich dołączyć i wspólnie się z nimi pomodlić.

Pustelnia św. Marii Magdaleny, która znajduje się nad kaplicami upamiętniającymi na kalwaryjskich dróżkach ostatnie stacje męki Chrystusa, została ufundowana w 1617 r. przez Mikołaja Zebrzydowskiego. W pierwszej połowie jego potomek Józef Czartoryski, który mieszkał w niej ponad 20 lat, przebudował ją i ozdobił, opierając się na najlepszych wzorcach i tradycjach kulturowych.

W 2011 r. przeprowadzone zostały kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe. Dziś w niewielkiej Pustelni odbywały się m.in. dni skupienia dla zapracowanych.

W archidiecezji krakowskiej wyznaczono ponad 60 stref modlitwy i 24 kościoły stacyjne, gdzie odbywają się modlitwy i nabożeństwa w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Różaniec do granic”. Polega ona na odmówieniu różańca przez Polaków wzdłuż wszystkich granic Polski.

Krakowskie strefy modlitewne rozciągają się na długości prawie 160 km. Ten szlak modlitewny rozpocznie się w Sromowcach Wyżnych, które sąsiadują z diecezją tarnowską, a kończy w Lachowicach, które sąsiadują z diecezją bielsko-żywiecką.