Kalwaria Zebrzydowska: rozpoczęła się pielgrzymka pokutna kapłanów archidiecezji krakowskiej

Nabożeństwem pokutnym przed Najświętszym Sakramentem rozpoczął się dzień modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii, który 18 marca odbywa się w archidiecezji krakowskiej. Modlitwy odbywają się podczas pielgrzymki pokutnej kapłanów archidiecezji do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Tegoroczna pielgrzymka kapłanów archidiecezji krakowskiej odbywa się w roku 100-lecia objawień fatimskich oraz w czasie Wielkiego Postu, co jest istotne ze względu na pasyjno-maryjny charakter sanktuarium. Pielgrzymka stanowi także wyraźne nawiązanie do czasów, gdy metropolitą krakowskim był Karol Wojtyła, który często odwiedzał to miejsce i zapraszał do niego księży, nazywając je ”rodzinnym domem”.

– Gromadzimy się w sanktuarium w tym czasie Wielkiego Postu, w czasie pokuty, modlitwy i pełnienia uczynków miłosierdzia, ale także w czasie kiedy chcemy pokutować za własne grzechy i również za grzechy kapłanów, którzy skrzywdzili dzieci, nieletnich co jest wielką raną Kościoła – powiedział do zgromadzonych w sanktuarium księży abp Marek Jędraszewski. – Chcemy tę liturgię dziejów, to nasze czuwanie przeżyć razem z Matką Bożą Kalwaryjską, tak bardzo czczoną przez św. Jana Pawła II Wielkiego – dodał hierarcha.

Abp Marek Jędraszewski przytoczył także słowa modlitwy Jana Pawła II, którą wypowiedział w sanktuarium, podczas swojej ostatniej wizyty w 2002 roku, prosząc Matkę Bożą: „(…) Biskupom wypraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą do bram Królestwa Twojego Syna. Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska wypraszaj i mnie siłę ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił Zmartwychwstały. Tobie oddaje wszystkie owoce mego życia i posługi, Tobie zawierzam losy Kościoła, Tobie polecam mój naród”.

– Życzę, aby ten czas modlitwy i refleksji stał się dla każdego z nas czasem błogosławionym, prawdziwą liturgią dziejów osobistych i dziejów naszego krakowskiego Kościoła – podkreślił arcybiskup.

Pielgrzymka pokutna kapłanów archidiecezji krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęła się nabożeństwem pokutnym przed Najświętszym Sakramentem, w które włączona była modlitwa w intencji ofiar pedofilii. Nabożeństwo poprowadził bp Jan Zając.

Następnie kapłani wysłuchają konferencji o aktualności objawień fatimskich. Prelekcję wygłosi ks. Krzysztof Czapla SAC z Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem. Uczestnicy spotkania wezmą udział również w Mszy św., której będzie przewodniczył i homilię wygłosi abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej nazywane jest „polską Jerozolimą”. Miejsce to należy do najczęściej uczęszczanych polskich miejsc pielgrzymkowych. Stanowi ono również jedno z najważniejszych miejsc modlitw przebłagalnych oraz pielgrzymek pokutnych w archidiecezji krakowskiej. Obok sanktuarium znajdują się dróżki kalwaryjskie, które licznie przemierzają pątnicy zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, gdy odprawiane są nabożeństwa drogi krzyżowej.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało na początku XVII wieku. Jej nazwa pochodzi od nazwiska założyciela – wojewody krakowskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego.

Kalwaria Zebrzydowska była ulubionym miejscem modlitwy św. Jana Pawła II. Od najmłodszych lat Karol Wojtyła przybywał tu ze swoim ojcem z pobliskich Wadowic. Pielgrzymował również jako kapłan i arcybiskup, a także dwukrotnie jako papież.

W ubiegłym roku sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej odwiedziło ponad 2 mln pielgrzymów z całego świata.