Kalwaria Zebrzydowska: Stowarzyszenie GPS obiera kierunek na Miłość

„Kierunek: Miłość!” – pod tym hasłem młodzież ze Stowarzyszenia GPS z Kalwarii Zebrzydowskiej organizuje z okazji święta zakochanych wyjątkowe spotkanie dla tych, którzy szukają miłości, dla zakochanych i dla młodych rodzin. Prelekcje, koncerty i świadectwa odbędą się w sobotę po walentynktach, 18 lutego, w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

„Celem spotkania jest ukazanie młodym najwyższego sensu oparcia ludzkiej miłości na Miłości Bożej, która jest źródłem dla wszystkich relacji” – tłumaczy Maksymilian Góralczyk, prezes Stowarzyszenia GPS w Kalwarii Zebrzydowskiej. Młodzi będą mogli wysłuchać rad znanej pisarki Beaty Kołodziej, która podpowie, „dlaczego on się nie domyśla”. W nieco dłuższą podróż zabiorą uczestników Beata i Marcin Mądrzy z dziećmi. „Opowiedzą o swoich doświadczeniach w miłości i podzielą się receptą, jak żyć pod prąd i nie utonąć” – zapowiadają organizatorzy spotkania.

Michał „Pax” Bukowski i Zuzanna Szczypuła, działacze profilaktyczni fundacji „Rób to co kochasz”, podzielą się swoim świadectwem miłości, które połączą z występem muzycznym. Wydarzenie zakończy koncert ewangelizacyjny zespołu „niemaGOtu” z Krakowa – jego założyciel to jednocześnie autor hymnu Światowych Dni Młodzieży 2016.

Patronat nad spotkaniem „Kierunek: Miłość!” objął bp Damian Muskus OFM, który skierował do młodych specjalne przesłanie. „Cieszy mnie, że obierając na swojej życiowej drodze kierunek „Miłość!”, zapraszacie do wspólnej wędrówki Jezusa, bo On jest samą Miłością” – napisał krakowski biskup pomocniczy. Zapewnił młodych, że jeśli zaufają Jezusowi i „tę najważniejszą sprawę życia” oddadzą Jemu, On będzie dzielił z nimi „radości i wzruszenia, chwile trudne i troski, oczekiwania i nadzieje, plany na przyszłość i wielkie pragnienia serc”. „Uczcie się u Niego miłości, która jest bezinteresownym darem dla drugiego” – poprosił młodzież hierarcha.

Spotkanie „Kierunek: Miłość!” rozpocznie się o 15.00 i potrwa do późnych godzin wieczornych. Organizatorzy zadbali nie tylko o strawę duchową, ale również pokrzepienie ciała w postaci bufetu z przekąskami. Na najmłodszych uczestników wydarzenia czeka Kącik Malucha. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

Organizatorem spotkania „Kierunek: Miłość!” jest Stowarzyszenie GPS Kalwaria, a jego partnerami: Burmistrz Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska, CKSiT w Kalwarii i Sanktuarium Pasyjno-Maryjne oo. bernardynów.

Stowarzyszenie GPS Kalwaria to młodzieżowa organizacja, której celem jest aktywizacja młodych ludzi w duchu nauczania św. Jana Pawła II. Z ich inicjatywy odbywają się w Kalwarii Zebrzydowskiej imprezy kulturalne, sportowe, modlitwy i spotkania młodych. Stowarzyszenie GPS było organizatorem m.in. projektów „Busem do marzeń” i „Kilometr z życia Jana Pawła II”.