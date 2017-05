Kapłański Testament Sługi Mesjasza

Testament ks. Grzegorza Pawłowskiego (Jakuba Hersza Grinera), pisany w formie poetyckiej. Autor zawarł w nim historię swojego życia zanurzonego w Bogu. Spogląda na swoje dzieciństwo i kapłaństwo z perspektywy 47 lat spędzonych w Ziemi Świętej.

Na kartach książki jeszcze raz przemierza znane sobie szlaki ziemi zamojskiej i lubelskiej. Prowadzi czytelnika przez najważniejsze dla siebie miejsca: Zamość dzieciństwa, Izbicę ocalenia, Puławy domowego ogniska, Lublin realizacji powołania kapłańskiego, Żółkiewkę pierwszych kroków kapłańskich, Hajfę braterskiego spotkania, Jerozolimę modlitwy i Jafę duszpasterskiego posługiwania. Dzieli się również trudnymi doświadczeniami samotności, goryczy porażki, okrutnej śmierci najbliższych, głodu, tułaczki i ofiary. Książka jest świadectwem wiary w Chrystusa, w którym odnalazł sens życia i moc do przemiany własnego życia. Z poetyckich wersetów tchnie optymizm i ogromna radość wypływająca z owocnego życia. Czytelnik znajdzie tu wiele humorystycznych akcentów. Tom wierszy jest opatrzony słowem wstępnym Prymasa Seniora abp. Henryka Muszyńskiego i zadedykowany bp. Mieczysławowi Cisło, który przez dziesięć lat (2006-2016) pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP.

Ksiądz prałat Grzegorz Pawłowski jest kapłanem Archidiecezji Lubelskiej, narodowości żydowskiej. Obecnie pracuje w Izraelu jako duszpasterz wspólnot hebrajskojęzycznych i Polonii.

Ksiądz Pawłowski urodził się 23.08.1931 r. w Zamościu, w województwie lubelskim przy ul. Mikołaja Reja 26. Jego rodzina była bardzo religijną, żydowską rodziną, z którą późniejszy ksiądz wraz z ojcem i bratem regularnie chodzili w szabat i inne święta do synagogi, gdzie według relacji ks. Pawłowskiego żarliwie się modlili. Do dziś duchowny pamięta żydowskie obrzędy oraz dużą powagę, z jaką jego rodzina podchodziła do każdego zwyczaju. Cała rodzina w domowym zaciszu posługiwała się jidysz, w szkole żydowskiej o charakterze religijnym nazywanej chedera uczył się języka hebrajskiego. Język polski znał w niewielkim stopniu, ucząc się jedynie w czasie letnich podróży, gdy rodzice prowadząc niewielki interes, objeżdżali różne wsie kupując owoce prosto z drzew. W wspomnieniach księdza prałata relacje Żydów z Polakami były z reguły dobre. Dzieciństwo zostało przerwane gwałtownie przez wybuch wojny – autor Kapłańskiego testamentu sługi Mesjasza miał 8 lat we wrześniu 1939 roku. Najstarszy brat księdza Pawłowskiego, rozeznając się trochę w sytuacji międzynarodowej przewidywał, że sytuacja Żydów pogorszy się, gdy naziści podbiją Polskę. Zamość zajęli Rosjanie, ale potem na mocy paktu z III Rzeszą wycofali się na wschód, a razem z nimi uciekł brat księdza Grzegorza – Chaim. Podczas okupacji niemieckiej Zamość wchodził w skład Generalnego Gubernatorstwa. Ludność żydowska była na tych terenach bardzo liczna, w niektórych miasteczkach stanowiła około połowę mieszkańców. Ojciec rodziny został zamordowany przez hitlerowców w Zamościu podczas wykonywania prac publicznych, natomiast pozostała część rodziny, czyli matka księdza Pawłowskiego wraz z jego dwoma starszymi siostrami Szajndlą Shoshaną Malką, Surą Sarą została wysiedlona do Izbicy, gdzie zostały zamordowane.

On sam korzystając z chwilowej nieuwagi oprawców uciekł chroniąc swoje życie przed wyrokiem śmierci. Podobnie tragiczny los spotkała większą część rodziny księdza Pawłowskiego – czwórka rodzeństwa ojca wraz z dziećmi oraz cała rodzina ze strony matki z wyjątkiem jednego członka mieszkającego w Jerozolimie została zamordowana.

Mały Jakub ratując swoje życie długo tułał po różnych gospodarstwach i domach, ale nikt nie pozwalał mu zostać na dłużej. Ktoś załatwił mu metrykę. U rodzin o nazwiskach Bajak i Kuroń był najdłużej – pasł u nich krowy. Po wyzwoleniu trafił do sierocińca w Tomaszowie Lubelskim. A jako wychowanek sióstr Benedyktynek Misjonarek z domu dziecka w Lublinie uczęszczał do Gimnazjum im. Staszica w Lublinie i Gimnazjum im. Czartoryskich w Puławach. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, które ukończył w 1958 r. przyjmując świecenia kapłańskie.

W roku 1970 ks. Grzegorz Pawłowski podjął prace duszpasterską na rzecz polonii w Ziemi Świętej, gdzie mieszka i posługuje do dnia dzisiejszego. 17 stycznia 2011 r. staraniem ks. abp. Józefa Życińskiego otrzymał w Lublinie podczas obchodów Dnia Judaizmu godność pronotariusza apostolskiego, czyli infułata.

W słowie wstępnym do najnowszej książki Kapłański Testament Sługi Mesjasza abp. Henryk Muszyński tak opisuje osobę księdza Infułata Grzegorza Pawłowskiego: „Najbardziej urzekające jest to, że jako urodzony Żyd, a równocześnie chrześcijanin i sługa Mesjasza, Ksiądz Infułat zachowuje swoją podwójną tożsamość – żydowską i chrześcijańską na tyle, na ile jest to możliwe. Można to zrozumieć tylko w świetle żywej i głębokiej wiary. Nosząc na sobie ślad przynależności do narodu wybranego, przed wielu laty spotkał zmartwychwstałego i żywego Chrystusa i od tej chwili „światłymi oczyma serca” (Ef 1,18) głębiej, pełniej i wyraźniej postrzega Bożą rzeczywistość, na wzór samego Chrystusa, który zapewnia: „Kto Mnie widzi, widzi także Tego, który Mnie posłał” (J 12,45)”.

Rodzina:

Matka, Myriam Mariem Sztycer, urodziła się w 1898 r. w Izbicy. Zajmowała się domem. Wraz z dwoma córkami została zamordowana. Rodzice Hersza pobrali się 20.12.1922 roku i mieli czworo dzieci, Hersz był najmłodszy:

Ojciec, Menachem Mendel, zamordowany podczas prac publicznych w Zamościu.

Dziadkowie od strony ojca — Wolf „Welwel” Griner, ożenił się z Surą Sarą Bojm. Mieli pięcioro dzieci:

Jakub Yenkel, mieszkał w USA,

Moshe Moszko, ur. w 1887 r., zamordowany z całą rodziną (dwoje dzieci lub więcej),

Izrael Eliyahu, zamordowany,

Rachel, ur. w 1894 r., wyszła za Izaaka Szporera, ur. w 1892 r., mieli pięcioro dzieci: Wolf-Izrael, ur. w 1917 r., Sura Sara, ur. w 1920 r., Pesia, ur. w 1923 r., Nusan, ur. w 1927 r., Szloma, ur. w 1932 r., wszyscy zostali zamordowani,

Menachem Mendel, ojciec Jakuba Hersza Grinera, zamordowany.

Dziadkowie od strony matki — Besides Mariem, mamy informacje tylko o jej siostrze Elli, która wyszła za Abrahama Zismylecha; cała rodzina Stycer została zamordowana, oprócz jednego członka mieszkającego w Jerozolimie.

