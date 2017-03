Kapucyni: 283 tys. zł z akcji „Wyślij pączka do Afryki”

Już 283 tys. zł zebrano do tej pory w ramach akcji „Wyślij pączka do Afryki” organizowanej przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. Tysiące osób, odmawiając sobie zjedzenia pączka w Tłusty Czwartek, złożyło ofiary na specjalne konto, które zasili pomoc głodnym dzieciom w Republice Środkowoafrykańskiej. Do akcji misyjnej włączyło się 212 szkół i przedszkoli oraz 51 cukierni i parafii z całej Polski.

Zebrane pieniądze to 71 proc. kwoty potrzebnej do zrealizowania przez kapucynów projektów misyjnych w Afryce. Cel na ten rok to 400 tys. zł. W ubiegłym roku zebrano 325 tys. 811 zł i 14 groszy.

„Pączkowaliśmy w całej Polsce. Wierzymy, że uda nam się zebrać całą potrzebną kwotę. Jesteśmy bardzo wzruszeni zaangażowaniem tak wielkiej rzeszy ludzi i wdzięczni wszystkim ofiarodawcom za ich hojność. Dziękujemy wolontariuszom w szkołach, w przedszkolach i w parafiach, nauczycielom i wszystkim zaangażowanym za trud i poświęcenie” – poinformował KAI br. Jerzy Steliga OFMCap z Sekretariatu Misyjnego w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej.

Akcja jeszcze się nie zakończyła, potrwa przez cały Wielki Post w ramach jałmużny wielkopostnej.

Pomóc można kupując „wirtualnego pączka” na stronie www.paczek.kapucyni.pl. Równowartość jednego pączka (2 zł) to koszt wyżywienia afrykańskiego dziecka przez dwa dni. Po wejściu na wspomnianą stronę można kupić dowolną ilość takich wirtualnych pączków i w ten sposób wspomóc dożywianie dzieci lub wesprzeć inne projekty koordynowane przez misjonarzy.

W Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie pracuje jedenastu polskich misjonarzy kapucynów. Ich działalność często wykracza poza zadania związane z posługą kapłańską. Kapucyni dokarmiają osierocone, niedożywione dzieci, kopią studnie w wioskach, w których nie ma dostępu do bieżącej wody oraz budują szkoły.