Kard. Dziwisz: Bóg zawsze prowadzi nas do drugiego człowieka

Jeżeli chcemy służyć Bogu, On zawsze poprowadzi nas do drugiego człowieka, do służby braciom i siostrom – mówił kard. Stanisław Dziwisz, który 9 czerwca odprawił Mszę św. w kaplicy Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, obchodzącego 100-lecie istnienia. Dokładnie 20 lat temu placówkę odwiedził jej patron, który spotkał się wówczas z lekarzami, personelem medycznym, chorymi i ich rodzinami.

Szpital Specjalistyczny na krakowskim Prądniku poprosił o patronat Jana Pawła II w roku 1990, jako jedna z pierwszych tego typu placówek. Z lecznicą związana była św. Faustyna, która przebywała w tym szpitalu ponad 8 miesięcy w czasie dwóch pobytów w latach 1936-1937 i 1938. Tu przeżyła m.in. proroczą wizję swej kanonizacji, która odbyła się równocześnie kilkadziesiąt lat później w Rzymie i Krakowie.

W 1997 roku szpital odwiedził Jan Paweł II. Jak podkreślał w homilii kard. Stanisław Dziwisz, papież poznał dobrze świat służby zdrowia, utrzymując przyjaźń z wieloma lekarzami, niosąc otuchę chorym. Kardynał przypomniał historię jego brata Edmunda, który zmarł w wieku 26 lat, jako młody lekarz, zarażony przez chorą, której posługiwał. „Edmund imponował młodemu Karolowi, który bardzo przeżył jego śmierć” – wspominał długoletni sekretarz papieża, zaznaczając, że każdy z braci wybrał „drogę ofiarnej służby człowiekowi”. „Jeżeli chcemy służyć Bogu, jeżeli stawiamy Go w centrum naszego życia i naszej miłości, On zawsze prowadzi nas do drugiego człowieka, do służby braciom i siostrom, zwłaszcza najbardziej potrzebującym pomocy” – podkreślał kardynał i zauważył, że właśnie w tym punkcie spotyka się powołanie lekarza i powołanie kapłana. „Obydwa powołania wymagają wrażliwości serca i gotowości spieszenia z pomocą bliźnim” – stwierdził kaznodzieja.

Podczas Mszy św. sprawowanej w szpitalnej kaplicy Miłosierdzia Bożego kardynał wyznał, że jako ten, który żył u boku Jana Pawła II niemal 40 lat, stara się dawać świadectwo o jego codziennej służbie, o miłości i świętości. „Uderzającym i zastanawiającym jest fakt, że mijające lata od śmierci Jana Pawła II nie sprawiają, że odchodzi on w zapomnienie. Towarzyszy on dzisiejszemu Kościołowi na jego drogach wiary, nadziei i miłości” – zauważył, podając jako przykład codzienne kolejki pielgrzymów z całego świata, które ustawiają się do grobu świętego Papieża w rzymskiej Bazylice św. Piotra. Dowodem przywiązania i czci dla polskiego papieża są również szkoły – w Polsce jest takich ponad tysiąc trzysta – noszące jego imię, placówki służby zdrowia i inne instytucje, które obierają go sobie za patrona.

Hierarcha przytoczył fragment przemówienia wygłoszonego przez Jana Pawła II podczas spotkania z lekarzami i chorymi w szpitalu, któremu patronuje. Papież wyznawał w nim, że żywi wielkie uznanie i szacunek dla pracy lekarzy i pielęgniarek, gdyż „wymaga ona poświęcenia i oddania choremu człowiekowi, a przez to ma tak głęboko ewangeliczny wymiar”. „W perspektywie wiary wasza posługa jawi się jako służba samemu Chrystusowi, tajemniczo obecnemu w doświadczonym cierpieniem człowieku. Dlatego wasz zawód jest godny największego szacunku” – mówił dwadzieścia lat temu. „Dziękuję wam dzisiaj za tę wielkoduszną i spełnianą z poświęceniem pracę. Za to, że ciężar cierpienia i bólu swych sióstr i braci bierzecie niejako na swoje barki, chcąc im ulżyć i przywrócić upragnione zdrowie” – cytował Jana Pawła II kard. Dziwisz, zaznaczając, że słowa te pragnie uczynić swoimi i w ten sposób wyrazić wdzięczność całemu personelowi szpitala za pełnioną misję i służbę.

Uroczysta Eucharystia w kaplicy Miłosierdzia Bożego rozpoczęła obchody 100-lecia istnienia placówki i 20-lecia wizyty Ojca Świętego. W programie jubileuszu, w którym uczestniczą władze miasta i regionu oraz środowisko medyczne, jest film o historii szpitala, okolicznościowy wykład ks. prof. Michała Hellera, wystąpienia gości oraz wręczenie orderów państwowych, odznaczeń i medali. Po południu odbędzie się świąteczny piknik.