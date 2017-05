Kard. Dziwisz do młodych: ewangelizujcie wasze młodzieżowe środowiska!

Ewangelia nigdy się nie starzeje, ale ciągle potrzebuje nowych świadków, nowej wrażliwości i nowego zapału – mówił kard. Stanisław Dziwisz w Spytkowicach do młodzieży, która przyjęła w niedzielę z jego rąk sakrament bierzmowania. Hierarcha podkreślał, że ich zadaniem jest ewangelizacja środowisk młodzieżowych, ale na świadectwo wiary czekają również starsi.

W jednej z najstarszych parafii archidiecezji krakowskiej kard. Dziwisz udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży klas III gimnazjum.

W homilii przypominał, że uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego uświadamia, że ostatecznym celem ziemskiego pielgrzymowania jest niebo, a pierwszym człowiekiem, który przemierzył całą drogę z ziemi do nieba – Jezus Chrystus. „My wszyscy podążamy za Nim. Podążamy do domu Ojca, gdzie od wieków przygotowane jest dla nas mieszkanie” – mówił kaznodzieja.

„Umacnia nas świadomość i wiara, że na drogach naszego życia towarzyszy nam zmartwychwstały Pan. Jest z nami aż do kresu naszych dni i do skończenia świata. On wskazuje nam kierunek i otwiera drogę prowadzącą do swojego Królestwa” – nauczał kard. Dziwisz. Wyjaśniał, że właśnie dlatego chrześcijanie wpatrują się w niebo, nie lekceważąc przy tym swojego ziemskiego życia.

„My żyjemy na niej z woli naszego Stwórcy i Pana. My tu, na ziemi, naszą modlitwą i pracą, naszą wiarą, nadzieją i miłością budujemy Królestwo Boże i przygotowujemy się do życia w tym Królestwie przez całą wieczność” – dodał kardynał.

Według niego, pielgrzymowanie jest podstawową prawdą życia uczniów Jezusa, którzy dążą do Boga, od którego wyszliśmy i do którego zmierzamy. Podkreślał, że powołaniem wszystkich chrześcijan jest dawanie świadectwa Ewangelii „w naszym trudnym świecie”. „Dlatego stale powinniśmy sobie odpowiadać na bardzo osobiste i podstawowe pytania: co mogę uczynić dla Chrystusa w mojej konkretnej, życiowej sytuacji? Czego się On ode mnie spodziewa? W jaki sposób w mojej rodzinie, w moim środowisku mogę budować Jego królestwo dobra i miłości, przebaczenia i pojednania?” – pytał hierarcha.

Zwracając się bezpośrednio do bierzmowanej młodzieży, kard. Dziwisz wyjaśniał, że Duch Święty uzdalnia do tego, by iść za Jezusem i pomagać Mu docierać tam, gdzie ludzkie serca czekają na Jego Dobrą Nowinę. „Powinniście przede wszystkim ewangelizować wasze młodzieżowe środowiska, ale również my, starsi, czekamy na wasze świadectwo, pełne młodzieńczego entuzjazmu” – mówił.

„Ewangelia się nigdy nie starzeje. Przemawia już do człowieka od dwóch tysięcy lat. Ale ona stale potrzebuje nowych świadków, nowej wrażliwości, nowego zapału. Chrystus liczy na was i dlatego jeszcze bardziej, jeszcze głębiej chce być z wami” – tłumaczył sens sakramentu bierzmowania.

Na koniec kard. Dziwisz odwołał się do doświadczeń ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży, kiedy to młodzi ludzie z różnych zakątków świata wspólnie modlili się, słuchali słowa Bożego i wielbili Boga, z życzliwością odnosząc się do ludzi. „Starajcie się wzbudzać i podtrzymywać w sercach ten sam entuzjazm wiary, tę samą radość Ewangelii, i to nie tylko od święta, ale w zwykłych, szarych dniach” – zaapelował do spytkowickiej młodzieży.