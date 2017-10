Kard. Dziwisz: głębokie życie duchowe uzdalnia do służby dla dobra Europy

Przejrzyste i głębokie życie duchowe uczyni nas ludźmi zdolnymi do służenia wielkiej sprawie, jaką jest dobro Europy – mówił w bazylice Mariackiej w Krakowie kard. Stanisław Dziwisz w homilii skierowanej do uczestników XVII Międzynarodowej Konferencji „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”. Hierarcha przypomniał, że wielcy twórcy projektu Europy odznaczali się głębokim życiem duchowym, a niektórzy z nich są kandydatami na ołtarze.

W tym roku obrady ekspertów europejskich przebiegają pod hasłem „Dokąd zmierza Europa?”. W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. na zakończenie pierwszego dnia konferencji kard. Dziwisz podkreślał, że w duchowym rozeznaniu problemów współczesnego świata, również Europy, ważne jest przede wszystkim otwarcie się na Boga, bo „to On jest ostatecznym źródłem prawdy o człowieku i o świecie, w którym żyjemy”.

„Przejrzysta postawa wobec naszego Stwórcy i Pana oraz gotowość spełnienia Jego woli pozwoli nas spojrzeć szczerze na świat naszych osobistych pragnień, zamiarów, motywacji, aby je oczyścić z nieuporządkowanych, egoistycznych zachowań i skierować na drogę służby Bogu i człowiekowi” – argumentował kaznodzieja. Dodał, że głębokie życie duchowe czyni nas ludźmi zdolnymi do służenia wielkiej sprawie, jaką jest dobro Europy.

Kardynał mówił, że aby owocnie zastanawiać się nad tym, dokąd zmierza Europa i widzieć zagrożenia towarzyszące procesom integracji i budowy europejskiego domu, trzeba wracać do korzeni ludzkiej rzeczywistości. „Uzdrowienia potrzebuje przede wszystkim serce człowieka, uwalniającego się od egoizmu, od zamykania się przed bliźnim, otwierającego się na przyjęcie Bożego miłosierdzia i przebaczenia, przyjmującego orędzie Ewangelii” – podkreślał hierarcha.

Krakowski arcybiskup senior mówił o duchowym rozeznaniu, koniecznym, by stawiać czoło problemom i wyzwaniom, życia osobistego i społecznego, a także uczestnicząc także w wydarzeniach i procesach integrującej się Europy.

„Dzisiaj żywy Jezus Chrystus jest obecny w swoim Kościele. Jest obecny w słowie Bożym, i jest obecny w sakramentach. Takim Chrystusem Europa żyła od dwóch tysięcy lat. Na takim Chrystusie Europa budowała swoją tożsamość. Czy możemy dziś o tym zapomnieć?” – pytał purpurat. Według niego, zanegowanie chrześcijańskiej tożsamości Europy prowadzi do tego, że człowiek nie wie, gdzie szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z jego egzystencją. „Jaka filozofia, jaka ideologia zaspokoi najgłębsze pragnienie ludzkiego serca – pragnienie życia, które nie będzie miało kresu?” – zapytywał.

„O Europie ducha marzył i wielokrotnie o niej mówił św. Jan Paweł II” – przypominał długoletni sekretarz osobisty papieża Polaka. Zapewnił, że Europa ma w nim orędownika. „Powierzmy więc jego wstawiennictwu i jego modlitwie przyszłość Europy, by budowała swoją teraźniejszość i przyszłość na skale, którą jest Chrystus, by zmierzała do jeszcze większego braterstwa i solidarności, do jeszcze większego dobra i miłości” – apelował.

Uczestnicy tegorocznej konferencji zastanawiają się nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed Europą. Wśród nich są: potrzeba silnego przywództwa w Europie, jego kształtu, możliwość obrony tożsamości europejskiej, odwołującej się do chrześcijaństwa, które nie zatraciło swojej wartości i może stanowić dla Europy solidny fundament moralny, debata o przyszłości Unii Europejskiej oraz o politycznych, etycznych i gospodarczych skutkach Brexitu.

Konferencję współorganizują: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu, Grupa Europejskiej Partii Ludowej w PE, delegacja polska w EPL w PE, Europejska Partia Ludowa oraz Wydawnictwo „Wokół Nas”.